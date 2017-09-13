"Вертолеты России" готовят к запуску ситуационный центр сопровождения эксплуатации вертолетной техники



Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России" Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

Холдинг "Вертолеты России" ведет работу по созданию и вводу в промышленную эксплуатацию ситуационного центра по мониторингу технического состояния вертолетного парка Минобороны РФ. Данная система обеспечит оперативный сбор и обработку информации для своевременного принятия решений по выполнению сервисных работ в рамках Гособоронзаказа.

Ситуационный центр разработан холдингом на основе уникального опыта сопровождения эксплуатации вертолетов и с учетом пожеланий основных операторов данной техники. В рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" элементы центра были представлены Министру обороны РФ Сергею Шойгу и его заместителю Юрию Борисову, которые дали проекту положительную оценку и выразили заинтересованность в его развитии в интересах военного ведомства.

В настоящее время в ситуационном центре идет отладка взаимодействия со всеми участниками процесса поддержания исправного состояния вертолетного парка заказчика. Также проводится совершенствование нормативной и методической базы для организации промышленной эксплуатации программного комплекса структурами Минобороны РФ.

"Ситуационный центр выводит систему послепродажного обслуживания "Вертолетов России" на принципиально новый уровень, он создает единое информационное пространство для всех участников этого процесса. Работа центра ускорит принятие решений, позволит нам оптимизировать имеющиеся фонды запасных частей и агрегатов, а также сократит время простоя вертолетов по техническим причинам. В конечном итоге это позволит расширить номенклатуру услуг, внедрить новые сервисные продукты и повысить качество обслуживания клиентов", - подчеркнул заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.

Ресурсы ситуационного центра также позволяют проводить анализ надежности комплектующих изделий, контролировать объем и движение ремонтного фонда в эксплуатирующей организации, а также планировать сервисные работы с привлечением промышленности.

Разработанная система обладает открытой архитектурой, что позволяет использовать ее для любого типа вертолетной техники, в том числе для новых моделей. К настоящему моменту запланировано создание аналогичной системы и в интересах инозаказчиков, что позволит укрепить позиции холдинга на зарубежном рынке.