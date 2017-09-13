Двигатели ОДК обеспечили старт на МКС пилотируемого корабля «Союз МС-06»
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Источник: личное
Жидкостные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные ПАО «Кузнецов», самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт космического корабля новой серии «Союз МС-06» с экипажем длительной экспедиции на МКС.
13 сентября в 00:17 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») был произведен запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06» с членами длительной экспедиции МКС-53/54 – космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным и астронавтами NASA Марком Ванде Хай и Джозефом Акаба. Корабль новой серии вывела на орбиту ракета-носитель (РН) «Союз-ФГ», на первой и второй ступенях которой установлены маршевые двигатели РД-107А/РД-108А, серийно произведенные в ПАО «Кузнецов». Изделия, прошедшие трехступенчатый контроль качества, отработали без замечаний.
Данный старт стал третьим запуском пилотируемого корабля в 2017 году.
Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.
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13.09.2017
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