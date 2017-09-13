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Двигатели ОДК обеспечили старт на МКС пилотируемого корабля «Союз МС-06»

14.09.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 271 0
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РД-107А
Источник: личное

Жидкостные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные ПАО «Кузнецов», самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт космического корабля новой серии «Союз МС-06» с экипажем длительной экспедиции на МКС.


13 сентября в 00:17 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») был произведен запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06» с членами длительной экспедиции МКС-53/54 – космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным и астронавтами NASA Марком Ванде Хай и Джозефом Акаба. Корабль новой серии вывела на орбиту ракета-носитель (РН) «Союз-ФГ», на первой и второй ступенях которой установлены маршевые двигатели РД-107А/РД-108А, серийно произведенные в ПАО «Кузнецов». Изделия, прошедшие трехступенчатый контроль качества, отработали без замечаний.


Данный старт стал третьим запуском пилотируемого корабля в 2017 году.


Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
РД-107
Компании
NASA
ОДК УК
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН

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