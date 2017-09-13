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«КАМАЗ» разработает спецтехнику для нефтегазодобывающей отрасли

14.09.2017 ПАО "КАМАЗ" 320 0
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Готовые машины на площадках Камаза
Готовые машины на площадках Камаза.
Источник: http://kamaz.org/

«Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» и ЗАО «Бецема» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и совместного продвижения техники на шасси КАМАЗ для нефтегазодобывающей отрасли.


Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ» Андрей Игнатьев и генеральный директор ЗАО «Бецема» Сергей Трифонов. Согласно условиям соглашения, лидер российского грузового машиностроения разработает и изготовит для партнёра новую технику, предназначенную для гидравлического разрыва нефтяных и газовых пластов. Спецтехника на шасси КАМАЗ будет создана с учётом высоких требований потребителей этой отрасли.


«С рынком спецтехники для гидроразрыва пластов связаны большие перспективы, поэтому присутствие «КАМАЗа» как поставщика надёжных специализированных машин в этом сегменте необходимо», - прокомментировал Андрей Игнатьев. – Он также подчеркнул, что сегодня спецтехника для гидроразрыва пластов, в основном, изготавливается на шасси импортного производства. Сотрудничество с ЗАО «Бецема» поможет создать и вывести на российский рынок альтернативное конкурентоспособное предложение и сделать ещё шаг в направлении импортозамещения.


Соглашение между «ТФК «КАМАЗ» и ЗАО «Бецема» пополнило число документов, подписанных 5-6 сентября в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017» в Москве. Всего в эти дни «Торгово-финансовой компании» удалось достичь свыше десяти договорённостей с ведущими предприятиями различных отраслей промышленности. В числе партнёров автогиганта - АО «Стройтранснефтегаз», ООО «Транспортная компания «Веста», ООО «Ситек-Транс», ООО «Транспортные Технологии», ООО «БиоПласт» и другие.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ

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