«КАМАЗ» разработает спецтехнику для нефтегазодобывающей отрасли



Готовые машины на площадках Камаза.

Источник: http://kamaz.org/ Готовые машины на площадках Камаза.Источник: http://kamaz.org/

«Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» и ЗАО «Бецема» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и совместного продвижения техники на шасси КАМАЗ для нефтегазодобывающей отрасли.

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ» Андрей Игнатьев и генеральный директор ЗАО «Бецема» Сергей Трифонов. Согласно условиям соглашения, лидер российского грузового машиностроения разработает и изготовит для партнёра новую технику, предназначенную для гидравлического разрыва нефтяных и газовых пластов. Спецтехника на шасси КАМАЗ будет создана с учётом высоких требований потребителей этой отрасли.

«С рынком спецтехники для гидроразрыва пластов связаны большие перспективы, поэтому присутствие «КАМАЗа» как поставщика надёжных специализированных машин в этом сегменте необходимо», - прокомментировал Андрей Игнатьев. – Он также подчеркнул, что сегодня спецтехника для гидроразрыва пластов, в основном, изготавливается на шасси импортного производства. Сотрудничество с ЗАО «Бецема» поможет создать и вывести на российский рынок альтернативное конкурентоспособное предложение и сделать ещё шаг в направлении импортозамещения.

Соглашение между «ТФК «КАМАЗ» и ЗАО «Бецема» пополнило число документов, подписанных 5-6 сентября в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017» в Москве. Всего в эти дни «Торгово-финансовой компании» удалось достичь свыше десяти договорённостей с ведущими предприятиями различных отраслей промышленности. В числе партнёров автогиганта - АО «Стройтранснефтегаз», ООО «Транспортная компания «Веста», ООО «Ситек-Транс», ООО «Транспортные Технологии», ООО «БиоПласт» и другие.