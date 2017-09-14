Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии



Информационные технологии.

Источник: © РИА Новости, Наталья Селиверстова Информационные технологии.Источник: © РИА Новости, Наталья Селиверстова

Нужно быть особенно внимательным к российской пропаганде и технологиям манипуляции, которые применяются против белорусского народа. Операции российских пропагандистов еще ни одной стране ничего кроме войны, террора и разрухи не принесли.

30 августа на брифинге посвященному учениям "Запад-2017" начальник штаба вооруженных сил Белоруссии Олег Белоконев сообщил, что "противниками" России и Белоруссии на предстоящих учениях выступают Весбария, Лубения и Вейшнория.

Первые две вымышленные страны размещаются на территориях Польши, Литвы и Латвии. По легенде учений между Весбарией и Лубенией с одной стороны, и Белоруссией с другой вспыхнул конфликт из-за целого комплекса причин - национальных, религиозных и территориальных.

Якобы условные страны начали нагнетать обстановку в Белоруссии, засылая экстремистов и провоцируя сепаратистские выступления.

В итоге на территории отдельных районов Минской, Гродненской и Витебской областей Белоруссии образовалась Вейшнория. С ней и будут вести борьбу вооруженные силы Белоруссии и РФ.

Не трудно заметить, что легенда учений является зеркальным отображением реальной ситуации на востоке Украины - создание и последующая всесторонняя поддержка Россией сепаратистских квазигосударственных образований "ЛДНР".

Москва явно учитывала собственный опыт разжигания сепаратизма и при создании легенды полагала, что враг будет действовать теми же методами.

В военных кругах утверждают, что в разжигании конфликта на Донбассе и в создании "ЛДНР" огромную роль сыграли российские центры зарубежной военной информации и коммуникаций (ЗВИК), а также части и подразделения психологических операций (ПсО).

В свое время министр обороны России Сергей Шойгу назвал эти формирования "войсками информационных операций". Только эти части способны были сформировать ненависть у жителей Крыма и Донбасса к остальным гражданам Украины при помощи целенаправленной пропаганды. И кому как не им знать, как нужно действовать в условиях конфликта, который фактически ими и срежиссирован. В связи с этим очевидно, что российские генералы не будут изобретать велосипед, и на предстоящих учениях, скорее всего, будут активно задействовать именно российские силы "информационных операций".

В учениях "Запад-2017", согласно официальным заявлениям, будут задействованы в основном подразделения Западного военного округа РФ. Поэтому можно предположить, что к учениям будут привлекаться центра ЗВИК и подразделения ПсО также с этого военного округа.

Прежде всего, речь может идти о 324 отдельном отряде ПсО, который базируется в Калининграде. Это достаточно мощное подразделение, которое курирует информационные операции против стран Прибалтики и Польши, а так же находится ближе всего к местам проведения учений в Белоруссии.

Также, по данным командующего ВДВ РФ, высока вероятность того, что в учениях примет участие отряд ПсО в составе 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ (место постоянной дислокации - Подмосковье, г.Кубинка).

Этот отряд предназначен для проведения психологического воздействия в районах работы бригады, а именно распространяя специально подготовленные газеты, листовки, непосредственно общаясь с местным населением с целью формирования слухов, в том числе проводя пропагандистскую работу среди общественных организаций разного рода деятельности.

В подтверждение этому, информационный портал местной газеты "Дняпровец" пишет о том, что в городе Речица не так давно побывал бывший командир этой бригады генерал-майор ВДВ России Анатолий Концевой.

Целью его визита в Речицу была частная встреча с ветераном военной разведки Владимиром Габровым, основателем клуба спортивно-боевых единоборств "Скиф".

Таким образом, в процессе общения вероятно уже создается фундамент для информационной поддержки населением Белоруссии действий армии России на территории страны.

В частном интервью Концевой заявлял о том, что вскоре снова прибудет, только уже не один, а с нынешним командиром части генерал-майором Паньковым Вадимом Ивановичем, уроженцем этого города. И, судя по всему, работа генералов будет направлена так же на формирование информационной поддержки российских военных.

Учитывая вышеупомянутый сценарий учений невозможно представить адекватное реагирование на вымышленную "гибридную угрозу" без информационно-аналитической составляющей.

Поэтому не стоит исключать того, что с целью всестороннего аналитического обеспечения Россия привлечет к учениям Московский центр ЗВИК. Мало того, этот центр является, по сути, координационным центром российских информационных операций по всему миру. Из-за чего в последствии он может стать для белорусов основной информационной угрозой.

Российские силы информационно-психологических операций умеют работать достаточно искусно и эффективно. Об этом свидетельствует их работа в Крыму, на Донбассе и во многих других регионах мира.

Судя по огромному количеству тенденциозных материалов, направленных на освещение учений "Запад-2017" в позитивном для России плане, они уже активно занимаются информационным сопровождением этих учений. И очевидно, что во время активной фазы учений их деятельность только возрастет.

Более того, существует вероятность, что сама тема с Вейшнорией и ее резкая раскрутка в социальных сетях (буквально за несколько дней в сети появились флаг, герб, гражданство, многочисленные странички и виртуальные органы власти вымышленного государства) может быть элементом сложной кампании российских специалистов информационных операций.

Она может быть направленна на то, чтобы либо спровоцировать реальные волнение в регионе, наименее лояльном режиму Лукашенко, либо, что более вероятно, убедить его в том, что такие волнения вполне реальны.

И в первом, и во втором случае, российские войска смогут остаться в Белоруссии после учений якобы для помощи "братской" стране. Не стоит и говорить, что такой ход событий рано или поздно поставит крест на суверенитете и независимости Белоруссии.

Поэтому нужно быть особенно внимательным к российской пропаганде и технологиям манипуляции, которые применяются и будут применяться против белорусского народа. Ведь операции российских специалистов пропаганды и психологических манипуляций еще ни одной стране ничего кроме войны, террора и разрухи не принесли.

Кира Филипенко