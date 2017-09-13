Корабли ВМС Китая направились в Россию на вторую фазу учений
|
|
Российско-китайские учения Морское взаимодействие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости, Анна Раткогло. Корабли ВМС Китая в среду покинули порт Циндао в восточной китайской провинции Шаньдун и направились во Владивосток, чтобы принять участие во втором этапе учений "Морской взаимодействие-2017", сообщает агентство Синьхуа.
В Россию направились большой противолодочный корабль "Шицзячжуан", ракетный сторожевой корабль "Дацин", судно снабжения "Дунпинху", спасательное судно "Чандао", а также палубные вертолеты и спасательные глубоководные суда.
Второй этап учений пройдет в Охотском и Японском морях, первая фаза успешно прошла в Балтийском море с 22 по 27 июля.
Отмечается, что в ходе второго этапа ВМФ РФ и ВМС КНР впервые проведут совместные спасательные учения под водой, а также противолодочные маневры с привлечением различных видов вооружений, воздушных и морских судов.
Ранее оборонное ведомство Китая сообщало, что проведение совместных военно-морских учений направлено на укрепление и развитие отношений и всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства двух стран, а также на укрепление военно-морских сил обоих государств и повышение взаимодействия на уровне командования при проведении совместных операций, чтобы в случае необходимости справиться с возникшей общей угрозой.
Совместные учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года, в прошлом году они прошли в акватории Южно-Китайского моря.
В этом году темой китайско-российских совместных учений стало проведение совместных спасательных операций и совместное обеспечение безопасности морской хозяйственной деятельности.
|
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.07.2017 Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье
08.06.2017 Противовес НАТО: чему научат друг друга российские и китайские военные
02.05.2017 Китайский авианосец
25.04.2017 Джибути - место встречи китайских авианосцев
30.09.2016 Почему военно-морские учения Китая и России проводились в Южно-Китайском море? (Wedge Infinity, Япония)
20.09.2016 Россия и Китай провели артиллерийские учебные стрельбы в море
20.09.2016 В рамках российско-китайских учений моряки отработали задержание подлодки
19.09.2016 Моряки России и Китая успешно отработали элементы совместной ПВО