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Корабли ВМС Китая направились в Россию на вторую фазу учений

14.09.2017 РИА Новости 227 0
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Российско-китайские учения Морское взаимодействие. Архивное фото
Российско-китайские учения Морское взаимодействие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости, Анна Раткогло. Корабли ВМС Китая в среду покинули порт Циндао в восточной китайской провинции Шаньдун и направились во Владивосток, чтобы принять участие во втором этапе учений "Морской взаимодействие-2017", сообщает агентство Синьхуа.

В Россию направились большой противолодочный корабль "Шицзячжуан", ракетный сторожевой корабль "Дацин", судно снабжения "Дунпинху", спасательное судно "Чандао", а также палубные вертолеты и спасательные глубоководные суда.

Второй этап учений пройдет в Охотском и Японском морях, первая фаза успешно прошла в Балтийском море с 22 по 27 июля.

Отмечается, что в ходе второго этапа ВМФ РФ и ВМС КНР впервые проведут совместные спасательные учения под водой, а также противолодочные маневры с привлечением различных видов вооружений, воздушных и морских судов.

Ранее оборонное ведомство Китая сообщало, что проведение совместных военно-морских учений направлено на укрепление и развитие отношений и всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства двух стран, а также на укрепление военно-морских сил обоих государств и повышение взаимодействия на уровне командования при проведении совместных операций, чтобы в случае необходимости справиться с возникшей общей угрозой.

Совместные учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года, в прошлом году они прошли в акватории Южно-Китайского моря.

В этом году темой китайско-российских совместных учений стало проведение совместных спасательных операций и совместное обеспечение безопасности морской хозяйственной деятельности.
13.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Военные учения

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