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На учениях в горах Кавказа кони обеспечили минометный удар "из облаков"

14.09.2017 РИА Новости 330 0
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Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото
Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вьючно-транспортный взвод мотострелкового горного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, на учениях в горах Кавказа впервые обеспечил удар минометной батареи по условному противнику с высоты более 4 тысяч метров, сообщила в среду пресс-служба ЮВО.

В конном подразделении насчитывается более 80 вьючных лошадей карачаевской и монгольской пород. В ходе учений были сформированы связки из четырех животных, каждая из которых способна нести до 250 килограммов груза и совершать суточный переход на расстояние 25-30 километров.

"Впервые минометчики горной бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесии, нанесли удар по условному противнику с высоты более 4 тысяч метров над уровнем моря. Подъем минометной батареи обеспечил вьючно-транспортный взвод соединения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "минометные расчеты выполнили стрельбу с закрытых позиций по целям, расположенным ниже облаков".

Перед началом учений с вьючно-транспортным взводом были проведены пятидневные тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности, а также специальные выездки на полигоне, где лошадей приучали не пугаться звуков выстрелов, разрывов снарядов и гранат.

Учения в составе соединений 49-й общевойсковой армии проводятся на территории Абхазии, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев. Они продлятся до конца текущей недели.
13.09.2017
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