Сторожевик Черноморского флота "Пытливый" пополнил состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФ
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Сторожевой корабль "Пытливый" Черноморского флота.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
По словам представителя флота капитана 1-го ранга Вячеслава Трухачева, ранее корабль "благополучно проследовал черноморскими проливами и вышел в акваторию Эгейского моря"
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" вошел в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
"Накануне "Пытливый" благополучно проследовал черноморскими проливами и вышел в акваторию Эгейского моря", - сказал он.
Трухачев добавил, что ранее корабль под командованием капитана 2-го ранга Ивана Фадеева также нес службу в Средиземном море, откуда после участия в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в сирийском Тартусе вернулся 4 августа.
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13.09.2017
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