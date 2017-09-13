На острове Большой Шантар завершена работа экологического подразделения ВВО
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Остров Большой Шантар.
Источник: http://wikimapia.org/
ЦАМТО, 13 сентября. На острове Большой Шантар (Шантарский архипелаг) завершена работа экологического взвода Восточного военного округа. В ходе мероприятия военнослужащие складировали в точке погрузки старые металлические бочки, демонтировали несколько старых зданий.
Работы по очистке территории острова начались в августе текущего года.
Экологическое подразделение было доставлено на остров экипажем соединения армейской авиации ВВО. Перелет был выполнен с аэродрома Дземги (Хабаровский край) до острова Большой Шантар вертолетом Ми-26.
Продолжается очистка прибрежной территории бухты Роджерс (остров Врангеля).
На сегодняшний день военные экологи спрессовали 330 тонн металлических бочек и загрузили ими 34 контейнера.
В текущем году с представителями заповедника "остров Врангеля" достигнута договоренность о способе утилизации остатков ГСМ, сохранившихся в старых бочках, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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13.09.2017
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