На острове Большой Шантар завершена работа экологического подразделения ВВО



Остров Большой Шантар.

Источник: http://wikimapia.org/ Остров Большой Шантар.Источник: http://wikimapia.org/

ЦАМТО, 13 сентября. На острове Большой Шантар (Шантарский архипелаг) завершена работа экологического взвода Восточного военного округа. В ходе мероприятия военнослужащие складировали в точке погрузки старые металлические бочки, демонтировали несколько старых зданий.

Работы по очистке территории острова начались в августе текущего года.

Экологическое подразделение было доставлено на остров экипажем соединения армейской авиации ВВО. Перелет был выполнен с аэродрома Дземги (Хабаровский край) до острова Большой Шантар вертолетом Ми-26.

Продолжается очистка прибрежной территории бухты Роджерс (остров Врангеля).

На сегодняшний день военные экологи спрессовали 330 тонн металлических бочек и загрузили ими 34 контейнера.

В текущем году с представителями заповедника "остров Врангеля" достигнута договоренность о способе утилизации остатков ГСМ, сохранившихся в старых бочках, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.