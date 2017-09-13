"Коммерсант": контракт с Турцией предусматривает поставку Анкаре четырех дивизионов ЗРС С-400



Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 .

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 .Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 13 сентября. Контракт с Турцией, о подписании которого сообщалось накануне, предусматривает передачу Анкаре четырех дивизионов ЗРС С-400 на сумму более 2 млрд. долл., пишет "Коммерсант".

Однако, как отмечает газета, пока окончательно не решены вопросы с предоставлением кредита Турции и трансферта технологий, пройдут дополнительные переговоры. В случае успеха Турция станет третьей страной в мире (вслед за Россией и КНР), имеющей на вооружении ЗРС С-400, и первым государством-членом НАТО, заключившим столь крупный контракт с Россией.

Как пишет "Коммерсант", это первый серьезный оружейный контракт между Москвой и Анкарой с 2008 года. Тогда Турция прибрела 80 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Э". Российско-турецкое сотрудничество продолжалось на уровне соглашений на обслуживание техники, поставленной в 1990-х годах (в частности, бронетранспортеров БТР-80 и вертолетов Ми-17), и продажу запчастей. После 24 ноября 2015 года, когда истребители ВВС Турции сбили на сирийско-турецкой границе фронтовой бомбардировщик Су-24М, сотрудничество по военно-технической линии между Москвой и Анкарой было прекращено. Возобновилось оно только в конце 2016 года, когда стороны провели заседание совместной комиссии по ВТС, отмечает газета.

Военно-дипломатические источники "Коммерсант" признают, что контракт на "четырехсотки" – следствие "политических договоренностей на высшем уровне между президентами Путиным и Эрдоганом", и в марте, и в мае он был одним из ключевых на их двусторонних встречах, "без их решения заключить контракт в рекордные сроки – менее года – было бы невозможно". По их словам, Минобороны Турции подписало контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму свыше 2 млрд. долл. Этот контракт стал самым крупным не только в отношениях Москвы и Анкары, но и России со страной-членом НАТО.

Вместе с тем, по утверждению источников "Коммерсант", подписанное соглашение оставляет несколько открытых вопросов. Во-первых, в подписанном "Рособоронэкспортом" контракте турецкая сторона не упоминает выделение кредита на закупку оружия, этот аспект придется отдельно проговаривать. Во-вторых, Турция рассчитывает наладить производство С-400 на своей территории (причем с высокой степенью локализации). Против выступают российские спецслужбы, считающие нецелесообразным открывать стране-члену НАТО доступ к трансферту технологий. "Это прямой вопрос нашей национальной безопасности", – заявил высокопоставленный источник "Коммерсант" в силовых структурах, оговариваясь, что при условии "политической воли" локализация все же будет возможна, но крайне небольшая.