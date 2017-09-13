Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Коммерсант": контракт с Турцией предусматривает поставку Анкаре четырех дивизионов ЗРС С-400

14.09.2017 ЦАМТО 273 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРК С-300 и С-400
Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 .
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 13 сентября. Контракт с Турцией, о подписании которого сообщалось накануне, предусматривает передачу Анкаре четырех дивизионов ЗРС С-400 на сумму более 2 млрд. долл., пишет "Коммерсант".

Однако, как отмечает газета, пока окончательно не решены вопросы с предоставлением кредита Турции и трансферта технологий, пройдут дополнительные переговоры. В случае успеха Турция станет третьей страной в мире (вслед за Россией и КНР), имеющей на вооружении ЗРС С-400, и первым государством-членом НАТО, заключившим столь крупный контракт с Россией.

Как пишет "Коммерсант", это первый серьезный оружейный контракт между Москвой и Анкарой с 2008 года. Тогда Турция прибрела 80 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Э". Российско-турецкое сотрудничество продолжалось на уровне соглашений на обслуживание техники, поставленной в 1990-х годах (в частности, бронетранспортеров БТР-80 и вертолетов Ми-17), и продажу запчастей. После 24 ноября 2015 года, когда истребители ВВС Турции сбили на сирийско-турецкой границе фронтовой бомбардировщик Су-24М, сотрудничество по военно-технической линии между Москвой и Анкарой было прекращено. Возобновилось оно только в конце 2016 года, когда стороны провели заседание совместной комиссии по ВТС, отмечает газета.

Военно-дипломатические источники "Коммерсант" признают, что контракт на "четырехсотки" – следствие "политических договоренностей на высшем уровне между президентами Путиным и Эрдоганом", и в марте, и в мае он был одним из ключевых на их двусторонних встречах, "без их решения заключить контракт в рекордные сроки – менее года – было бы невозможно". По их словам, Минобороны Турции подписало контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму свыше 2 млрд. долл. Этот контракт стал самым крупным не только в отношениях Москвы и Анкары, но и России со страной-членом НАТО.

Вместе с тем, по утверждению источников "Коммерсант", подписанное соглашение оставляет несколько открытых вопросов. Во-первых, в подписанном "Рособоронэкспортом" контракте турецкая сторона не упоминает выделение кредита на закупку оружия, этот аспект придется отдельно проговаривать. Во-вторых, Турция рассчитывает наладить производство С-400 на своей территории (причем с высокой степенью локализации). Против выступают российские спецслужбы, считающие нецелесообразным открывать стране-члену НАТО доступ к трансферту технологий. "Это прямой вопрос нашей национальной безопасности", – заявил высокопоставленный источник "Коммерсант" в силовых структурах, оговариваясь, что при условии "политической воли" локализация все же будет возможна, но крайне небольшая.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
БТР-80
Корнет
Корнет-Э
Ми-17
С-400 Триумф
Су-24
Су-24М
Компании
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы