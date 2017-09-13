В Сербии рассчитывают получить шесть отремонтированных МиГ-29 из России до конца года



Многоцелевые истребители МиГ-29.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Многоцелевые истребители МиГ-29.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 13 сентября. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что прибытие шести отремонтированных МиГ-29 из России ожидается до конца текущего года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Радио и телевидение Сербии (РТС).

"До конца года прибудут МиГи, отремонтированные и покрашенные…", – цитирует РТС главу оборонного ведомства.

Как напоминает агентство, Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

В 2016 году Россия поставила Сербии два новых вертолета Ми-17.