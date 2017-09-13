Летные испытания нового двигателя для Ил-112В завершатся через 2 месяца



Макет Ил-112В.

Источник: www.sdelanounas.ru Макет Ил-112В.Источник: www.sdelanounas.ru

ЦАМТО, 13 сентября. Летные испытания нового двигателя для самолета Ил-112В завершатся через 2 месяца. В ходе первого этапа испытаний планируется проверить новый двигатель на предельных режимах работы.

В течение двух месяцев будет проведено 20 испытательных полетов нового двигателя ТВ7-117СТ для Ил-112В в составе летающей лаборатории. Полеты будут выполнены во всем диапазоне скоростей и высот для Ил-112.

ТВ7-117 – семейство двигателей, созданных для турбовинтовых самолетов и вертолетов. Двигатель ТВ7-117СТ создан для нового военно-транспортного самолета Ил-112В. В сентябре 2016 года на предприятии-изготовителе стартовали его стендовые испытания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.