Летные испытания нового двигателя для Ил-112В завершатся через 2 месяца
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Макет Ил-112В.
Источник: www.sdelanounas.ru
ЦАМТО, 13 сентября. Летные испытания нового двигателя для самолета Ил-112В завершатся через 2 месяца. В ходе первого этапа испытаний планируется проверить новый двигатель на предельных режимах работы.
В течение двух месяцев будет проведено 20 испытательных полетов нового двигателя ТВ7-117СТ для Ил-112В в составе летающей лаборатории. Полеты будут выполнены во всем диапазоне скоростей и высот для Ил-112.
ТВ7-117 – семейство двигателей, созданных для турбовинтовых самолетов и вертолетов. Двигатель ТВ7-117СТ создан для нового военно-транспортного самолета Ил-112В. В сентябре 2016 года на предприятии-изготовителе стартовали его стендовые испытания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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13.09.2017
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