С космодрома Плесецк осуществлен испытательный пуск МБР "Ярс" шахтного базирования
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Первый пуск ракеты РС-24 комплекса "Ярс" с полигона Плесецк, 29 мая 2007г.
Источник: ИТАР-ТАСС
ЦАМТО, 13 сентября. С государственного испытательного космодрома "Плесецк" 12 сентября осуществлен испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 "Ярс" стационарного (шахтного) базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.
Основная цель пуска – подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса.
Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме.
МБР РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Эта ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе "Тополь-М", что существенно сократило сроки и затраты на ее создание.
Данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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13.09.2017
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