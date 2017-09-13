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С космодрома Плесецк осуществлен испытательный пуск МБР "Ярс" шахтного базирования

14.09.2017 ЦАМТО 240 0
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Первый пуск ракеты РС-24
Первый пуск ракеты РС-24 комплекса "Ярс" с полигона Плесецк, 29 мая 2007г.
Источник: ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 13 сентября. С государственного испытательного космодрома "Плесецк" 12 сентября осуществлен испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 "Ярс" стационарного (шахтного) базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Основная цель пуска – подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса.

Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме.

МБР РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Эта ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе "Тополь-М", что существенно сократило сроки и затраты на ее создание.

Данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.09.2017
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
МИТ
Проекты
Плесецк

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