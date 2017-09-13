БизКонГрупп осуществляет сопровождение сделок купли-продажи квартир в Москве

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Источник: http://bizkon.ru/ Логотип консалтинговой компании "БизКонГрупп".Источник: http://bizkon.ru/

Сопровождение купли продажи квартиры юристом позволяет минимизировать финансовые риски при операциях с недвижимостью и оформлении сделки купли продажи квартир. Юристы БизКонГрупп профессионально оформят сделку по квартире без риска и ошибок. Проверку юридической чистоты предстоящей сделки важно доверить профессионалам, заинтересованным в том, чтобы вы не столкнулись с проблемами после подписания договора купли продажи квартиры.

Сопровождение сделки купли продажи квартиры юристом – наиболее надёжный вариант оформления, так как юрист не заинтересован заключить сделку любой ценой. В отличие от риелтора, юрист получает вознаграждение за результат, когда сделка успешно завершена и клиент остался доволен. Для этого юристы БизКонГрупп проводят доскональную проверку контрагента и предоставленных документов (наличие обременений, арестов, судебных споров; дееспособность; прописанные лица; нарушение прав при приватизации и иные риски). Практикующий юрист с опытом, специализирующийся по сделкам с недвижимостью будет присутствовать на всех этапах сделки вплоть до оформления акта приёма передачи недвижимости и контроля регистрации перехода прав в Росреестре.

Регистрация сделки купли-продажи квартиры может занимать от 5 до 20 рабочих дней. Стоимость сопровождения сделки с недвижимостью вы можете уточнить на сайте bizkon.ru, описав вашу ситуацию. Приём онлайн-заявок на консультацию осуществляется круглосуточно. Также вы можете позвонить по телефону +7 495 740-69-76, чтобы получить бесплатную консультацию или уточнить информацию по порядку работы.

Вам не обязательно приезжать к нам в офис. Юрист приедет в удобное для вас время, чтобы обсудить ситуацию и дать необходимые рекомендации. Все контактные данные указаны на официальном сайте консалтинговой компании БизКонГрупп в Москве.

Справка о БизКонГрупп:

ООО «БизКонГрупп» - консалтинговая компания, оказывает юридические, бухгалтерские, аудиторские и оценочные услуги в Москве. БизКонГрупп работает на рынке с 2004 года, обслуживая более 375 компаний и более 9 000 физических лиц в России и странах СНГ.

Контакты

Руководитель

Чумакова Ольга

Тел. +7 495 740-69-76

e-mail: info@bizkon.ru