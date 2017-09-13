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Корабль Севфлота "Александр Отраковский" защитит запад Атлантики от пиратов

14.09.2017 РИА Новости 264 0
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Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото
Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник: © Фото : Sasha Krotov

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабль Северного флота "Александр Отраковский" защитит запад Атлантики от пиратов и террористов.

Как сообщил в среду начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга, "большой десантный корабль "Александр Отраковский" вышел из главной базы Северного флота города Североморск в Баренцево море и взял курс в западные районы Атлантики".

По его словам, экипажу корабля предстоит обеспечить военно-морское присутствие в оперативно важных районах Мирового океана.

"Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации, а также реагированию на новые виды современных угроз, такие как пиратство и международный терроризм", - отметил он.

Серга добавил, что в 2015-2016 годах "Александр Отраковский" совершил самый длинный в современной истории Северного флота поход, продолжительностью 588 суток.
13.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
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пр. 1155
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