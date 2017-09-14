Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев



Сценарии для Донбасса.

Источник: korrespondent.net Сценарии для Донбасса.Источник: korrespondent.net

Западные военные аналитики, безотносительно политических событий и международной обстановки, внимательно следят за тем, как ведутся боевые действия на Донбассе с технической точки зрения: какие вооружения применяются, какая используется тактика, чему можно научиться у подразделений ЛНР и ДНР, что можно противопоставить им и какие можно вынести из всего происходящего уроки

Война в регионе рассматривается ими как тестовый полигон, "лаборатория", которая хоть и в малых масштабах, но дает наглядное представление, как могут выглядеть локальные боевые столкновения будущего между технологически развитыми противниками, но без применения ядерного оружия.

Недавно американское военно-аналитическое издание Defense One опубликовало сборник статей на эту тему. По словам составителя сборника, Патрика Такера, представленные материалы призваны помочь следующему поколению западных военных лидеров подготовиться к противостоянию с Россией и получить представление о "растущей угрозе миру и безопасности Запада".

Выход статей совпал с возобновлением дискуссии в Вашингтоне о том, стоит ли предоставлять Украине летальное оружие и какую военную поддержку Запад готов оказать Киеву.

С военно-технической поддержкой Запада Украине до недавнего времени были пока большие проблемы. Можно выделить самые резонансные случаи.

Притчей во языцех стали поставки украинским военным устаревших бронежилетов, которые армия США перестала использовать в середине нулевых годов.

Скандал вызвала поставка как минимум 200 Humvee, которые оказались рухлядью. The Washington Post писала, что отправленные Киеву Humvee были произведены еще в 80-х годах, у некоторых из машин были пластиковые двери и окна, которые не предоставляли никакой защиты, у некоторых - лопались шины после нескольких сотен километров пробега.

Украине также были поставлены контрбатарейные радары AN-TPQ-36 Firefinder производства компаний Northrop Grumman и Thales Raytheon Systems, но, как тогда писала газета The Wall Street Journal, радары Q-36 специально модифицировали и снизили дальность их действия так, "чтобы украинские военные не могли засекать залпы с российской территории и не провоцировали российских военных". Два первых радара Q-36 ценой в 10 миллионов долларов каждый были поставлены Украине еще в ноябре 2015 года. Решение о подобной модификации вызвало недовольство республиканцев, которые тогда обвинили Барака Обаму в проведении "политики потакания" Путину.

Отдельная история - это поставки 72-х разведывательных дронов AeroVironment Raven RQ-11B Analog. Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин рассказал Reuters, что данные аналоговые беспилотники оказались бесполезны в условиях радиоэлектронной борьбы на Донбассе: их перехватывали и глушили, они выдавали позиции украинских сил, срок действия зарядного устройства оказался недолгим и, по сути, поставленные беспилотники не могли выполнять разведывательные функции. В итоге Raven RQ-11B Analog быстро убрали с передовой за непригодностью и связанными с ними рисками.

И Патрик Такер и множество других зарубежных экспертов выделяют следующие моменты, на которые, по их мнению, должны обращать особое внимание западные военные планировщики.

Кибератаки

23 декабря 2015 года кибератака на инфраструктурные энергетические объекты Украины привела к масштабному отключению электроэнергии в воюющей стране. Без электричества остались около 220 тысяч потребителей электроэнергии. Агентство национальной безопасности США помогало тогда Украине с расследованием и пришло к выводу, что во время атаки использовался вирус BlackEnergy, которым вычислительные системы были заражены еще в мае 2014 года. Приводимый перечень кибератак на украинские объекты довольно обширен. По мнению западных аналитиков, кибератаки идут рука об руку с реальными боевыми действиями на Донбассе.

Американские эксперты в области кибербезопасности также считают, что пророссйиские хакерские группировки уже в течение 17 лет атакуют финансовые и инфраструктурные объекты США и союзников США, а в последние годы - страны Балтии и Украину в особенности, но доказать их связь с российскими структурами невозможно.

Предполагается, что, после обкатки киберопераций на украинских системах, в случае локального военного конфликта между развитыми державами или в его преддверии США подвергнутся массированным кибератакам, источник которых нельзя будет точно указать. В ответ придется только защищаться или атаковать самим в киберпространстве. Правда, не понятно, кого именно.

Артиллерия

Помощник президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенант сухопутных войск Герберт Макмастер заявил, что после двух лет войны на Донбассе стало ясно, что Россия делает превосходящие зарубежные аналоги артиллерийские системы и что в том случае, если американцы встретятся в бою с русскими, то американских солдат ждет холодный отрезвляющий душ.

По мнению самого генерала, победа в ракетной дуэли дальнего действия лишь открывает двери, а потом надо войти в эту дверь и встретиться с противником лицом к лицу. Американцы же как-то забыли об этом, полагаясь на свое военное превосходство. Донбасс показывает, что это будет не просто.

Макмастер считает, что после опыта Донбасса США надо развивать системы залпового огня, учиться массированно применять артиллерию, возвращаться к кластерным боеприпасам, не полагаясь только на высокоточные удары. Военный эксперт Фил Карбер также обращает внимание на применение термобарических боеприпасов. Он рассказывает, что с их помощью за три минуты на Донбассе были уничтожены два механизированных батальона украинской армии и что американцам лучше быть готовыми к их применению по своим силам.

Непонятно, как бороться с русскими танками

Макмастер также высоко оценил различные системы динамической и активной защиты танков Т-90. В сборнике упоминается, в том числе, и эффективная боевая работа комплекса электронно-оптической защиты "Штора" в ходе боевых действий. По мнению генерала, США надо срочно наверстывать в этой области. После Донбасса в Штатах активно рассматривают применение израильских систем защиты танков и системы компании Raytheon.

РЭБ

Ведение радиоэлектронной борьбы на Донбассе стало откровением для американцев. Помехи, подавление, перехваты, сканирование, вычисление источников сигналов и последующие за этим артиллерийские удары, нарушение работы дронов - все это активно применяется против украинских сил. Фил Карбер также упомянул о системах дистанционного вывода из строя взрывателей боеприпасов украинской артиллерии, что превращало снаряды в простые "болванки".

Поставленные украинской армии американцами рации Harris cо своим устройством шифрования давали особый "почерк" сигнала, выделяющегося на общем фоне, что позволяло вычислять координаты их владельцев и наносить удары. То, что работало в Афганистане или Ираке, не работает в случае с противником, вооруженным средствами РЭБ.

Анализ данной сферы ведения боевых действий на Донбассе уже стал причиной радикального пересмотра Пентагоном развития и применения собственных тактических средств РЭБ.

Дроны

Не менее удивительным для зарубежных экспертов стало и масштабное применение дронов в ходе конфликта. Особенно в качестве инструмента наведения для артиллерийских ударов. Тот же генерал Герберт Макмастер сказал, что до Донбасса он никогда за свою карьеру не поднимал голову наверх, чтобы посмотреть, кто там летает, так как всегда был уверен, что это - ВВС США. Теперь же ситуация изменилась. Дроны-наводчики напоминают генералу авиацию Первой мировой войны.

Как итог, генерал Макмастер уверен, что хотя технические стороны ведения современной войны и войны будущего впечатляют, они не являются гарантией победы. Это - не панацея. В конце концов не столь важно, будут ли американцы поставлять Киеву современные дроны, радары и противотанковые комплексы. Все будет решать способность противоборствующих сил, а именно людей на земле, завоевать территорию, оборонять и удерживать ее, что требует наличия воли и бесперебойной логистики. Пока же Донбасс стал наглядным уроком для Запада, как быстро война меняет технологии, а технологии - войну.

Илья Плеханов