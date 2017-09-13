Качественное улучшение российской военной промышленности (Al-Manar, Ливан)



Зенитный ракетный комплекс "Бук".

Источник: © РИА Новости, Евгений Одиноков Зенитный ракетный комплекс "Бук".Источник: © РИА Новости, Евгений Одиноков

Качественное улучшение показателей экспорта российских военных технологий поражает наблюдателей. Превосходство российского военно-промышленного сектора в области авиации и противовоздушной обороны над США стало очевидным. Это подтверждается эффективным использованием российских наземных вооружений, систем связи и средств электронной войны в реальных военных операциях в Сирии.

По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Евгеньевича Шугаева, военная авиационная техника занимает 50% от общего объема российского военного экспорта. Были проанализированы данные о доле России в мировом экспорте военных самолётов, она составляет 27%, что даже немного выше, чем доля США. Более того Россия поставляет 30% мирового объема наземного вооружения и 20% воздушного.

Заместитель министра обороны генерал Павел Анатольевич Попов сказал, что военные извлекли уроки из сирийских военных действий, в которых участвовали все командные структуры и военные эксперты российских вооруженных сил. Заместитель министра обороны России Александр Васильевич Фомин рассказал об опыте эксплуатации более 600 образцов оружия во время сирийских боевых действий. Наиболее значимые из них - это самолёты Су-35 и Су-34, а также Су-24 и Су-25. Кроме того, российская авиация использовала ракеты, которые были запущены с нескольких кораблей. Ожидается, что Россия сохранит экспорт вооружений в 2017 году в объёме от 46 до 50 миллиардов долларов.

Российский военный производственный комплекс также видит растущий спрос на системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Сейчас обрабатываются запросы из десяти стран на данное вооружение. Развитие военного флота замедлилось из-за его дорогостоящего и трудоемкого производства, но в будущем ожидается повышение спроса на российские подводные лодки, корветы и другие корабли.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия - одна из самых влиятельных стран в регионе заинтересована в сотрудничестве с Россией в военно-промышленной сфере. Российские правительственные комитеты работают параллельно с ОАЭ, Бахрейном, Иорданией, Марокко, Алжиром, Ираком, Египтом, Ливаном и другими странами. В Иране российские эксперты обслуживают оборудование для противовоздушной обороны, которое было продано ранее. Ожидается, что между странами будет достигнуто соглашение о продаже систем С-400 "Триумф", лучших в мире в области противовоздушной обороны. В Египет проданы вертолёты, которые будут транспортироваться с помощью Мистралей. Пакистан получил Ми-35 в рамках совместной антитеррористической программы.

Российские военные стремятся регулировать послепродажное обслуживание и преодолеть барьеры для обслуживания покупателей, открывая центры технического обслуживания за рубежом. Так, подобные организации по обслуживанию вертолетов уже появились в Бразилии и Перу. Россия заинтересована в сохранении и укреплении своей позиции в сфере международного военно-технического сотрудничества.

Ахмад Хадж Али (Ahmad Haj Ali)