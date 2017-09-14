Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)

14.09.2017 ИноСМИ 834 4
0
Понравилась новость?
 +1
Разминирование сельхозугодий в Чечне
Разминирование сельхозугодий на учениях в Чечне.
Источник: © РИА Новости, Саид Царнаев

Российские военные разместили в Сирии специальное минное подразделение, на вооружении у которого находится беспилотный наземный комплекс "Уран-6". Хотя использование беспилотных систем не является чем-то новым для вооруженных сил Запада, сам этот факт является иллюстрацией того, что российские военные быстро ликвидируют отставание в этой области и начинают повсеместно использовать роботизированные системы.

"Российские военные основательно интегрируют беспилотные наземные машины (unmanned ground vehicle) в свои операции, - отметил Сэмуэл Бендетт (Samuel Bendett), специалист Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses), в беседе с корреспондентом журнала National Interest. - Российское военное руководство уже в течение многих лет говорит о том, что использование беспилотных систем является ключевым элементом для сохранения жизни солдат, и вот теперь использование комплекса "Уран-6" является доказательством того, что российские военные систематически реализуют свои установки".

"Уран-6" является первым принятым на вооружение беспилотным наземным комплексом, которым Москва оснастила свои собственные вооруженные силы, однако Кремль все больше теперь будет теперь полагаться на беспилотные системы.

"Уран-6" - это первый беспилотный минный трал, используемый русскими. Работа ведется также над созданием других моделей, которые будут оказывать помощь российским солдатам при проведении опасных операций по разминированию, - отметил Бендетт. - Пока это наиболее эффективное использование русскими беспилотных наземных систем, поскольку нет достоверных данных о том, что они ранее применяли в Сирии беспилотные наземные аппараты".

Однако "Уран-6" - это только первый шаг. Существует огромный рынок для роботизированных комплексов разминирования, и русские имеют возможность предложить на нем свое оборудование.

"В мире существует огромная потребность в технологиях по разминированию, и русские, конечно же, показывают миру, как их технологии могут использоваться для ликвидации мин и неопознанных боеприпасов в конфликтных регионах планеты", - отметил Бендетт.

"Уран-6" - это предвестник будущего. Русские разрабатывают и более совершенные роботизированные системы, включая мощные бронированные беспилотные наземные комплексы, способные выполнять различные задачи. "Вероятно также, что "Уран-6" является тестовой платформой для других беспилотных наземных аппаратов такого типа", - добавил Бендетт.

"Русские заявляют о том, что более крупный беспилотный комплекс "Уран-9" способен выполнять многочисленные операции на поле боя".

"Уран-9", который несколько раз был продемонстрирован российской военной промышленностью, судя по всему, является довольно эффективным необитаемым боевым комплексом, оснащенным противотанковыми ракетами и автоматической пушкой. Этот новый робот может быть принят на вооружение уже в начале следующего года.

"Российские военные дали понять, что различные беспилотные системы будут активно поставляться, начиная с 2018 года", - подчеркнул Бендетт.

Беспилотная революция распространяется по всей планете. В конечном итоге, наиболее передовые вооруженные силы, скорее всего, будут оснащаться роботизированными комплексами.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Уран-6
Уран-9
Проекты
БПЛА
РТК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Hazzard
7004
№1
14.09.2017 11:23
Цитата, q
специальное минное подразделение

Минное подразделение, Карл! А если серьезно роботизированные минные тралы, пожалуй единственное адекватное применение наземных беспилотных аппаратов.
0
Сообщить модератору
NL
Юрий из Ред Алерт2
59
№2
14.09.2017 11:46
Да нету никаких роботов в россии как и на Западе нет. Искуственный интелект еще не создан. Это всего лишь радиоуправляемая техника.
Дейв Маджумдар из NationalInterest зарабатвает деньги на продаже статьей для росСМИ в стиле "Запад в шоке"...Это конвеер уже, дешевая писанина.
0
Сообщить модератору
RU
просто экспл
3754
№3
14.09.2017 12:41
неудачное хокку ....
люблю грозу в начале мая
бомбит пукан каклов всегда
даже осенью
+1
Сообщить модератору
RU
Peter Tsk
4209
№4
14.09.2017 13:36
Военные США провели совместные учения дронов и роботов, 9.09.2017
Цитата
... Были испытаны роботизированные внедорожники Humvee, которые в компании бронетранспортёров и воздушных дронов отрабатывали ориентацию и развёртку на местности, создавая дымовые завесы для танков, маскируя их перед тем, как они вступили в бой с условным противником. ...
- ну нету никаких роботов :)
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы