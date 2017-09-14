Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
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Разминирование сельхозугодий на учениях в Чечне.
Источник: © РИА Новости, Саид Царнаев
Российские военные разместили в Сирии специальное минное подразделение, на вооружении у которого находится беспилотный наземный комплекс "Уран-6". Хотя использование беспилотных систем не является чем-то новым для вооруженных сил Запада, сам этот факт является иллюстрацией того, что российские военные быстро ликвидируют отставание в этой области и начинают повсеместно использовать роботизированные системы.
"Российские военные основательно интегрируют беспилотные наземные машины (unmanned ground vehicle) в свои операции, - отметил Сэмуэл Бендетт (Samuel Bendett), специалист Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses), в беседе с корреспондентом журнала National Interest. - Российское военное руководство уже в течение многих лет говорит о том, что использование беспилотных систем является ключевым элементом для сохранения жизни солдат, и вот теперь использование комплекса "Уран-6" является доказательством того, что российские военные систематически реализуют свои установки".
"Уран-6" является первым принятым на вооружение беспилотным наземным комплексом, которым Москва оснастила свои собственные вооруженные силы, однако Кремль все больше теперь будет теперь полагаться на беспилотные системы.
"Уран-6" - это первый беспилотный минный трал, используемый русскими. Работа ведется также над созданием других моделей, которые будут оказывать помощь российским солдатам при проведении опасных операций по разминированию, - отметил Бендетт. - Пока это наиболее эффективное использование русскими беспилотных наземных систем, поскольку нет достоверных данных о том, что они ранее применяли в Сирии беспилотные наземные аппараты".
Однако "Уран-6" - это только первый шаг. Существует огромный рынок для роботизированных комплексов разминирования, и русские имеют возможность предложить на нем свое оборудование.
"В мире существует огромная потребность в технологиях по разминированию, и русские, конечно же, показывают миру, как их технологии могут использоваться для ликвидации мин и неопознанных боеприпасов в конфликтных регионах планеты", - отметил Бендетт.
"Уран-6" - это предвестник будущего. Русские разрабатывают и более совершенные роботизированные системы, включая мощные бронированные беспилотные наземные комплексы, способные выполнять различные задачи. "Вероятно также, что "Уран-6" является тестовой платформой для других беспилотных наземных аппаратов такого типа", - добавил Бендетт.
"Русские заявляют о том, что более крупный беспилотный комплекс "Уран-9" способен выполнять многочисленные операции на поле боя".
"Уран-9", который несколько раз был продемонстрирован российской военной промышленностью, судя по всему, является довольно эффективным необитаемым боевым комплексом, оснащенным противотанковыми ракетами и автоматической пушкой. Этот новый робот может быть принят на вооружение уже в начале следующего года.
"Российские военные дали понять, что различные беспилотные системы будут активно поставляться, начиная с 2018 года", - подчеркнул Бендетт.
Беспилотная революция распространяется по всей планете. В конечном итоге, наиболее передовые вооруженные силы, скорее всего, будут оснащаться роботизированными комплексами.
Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)
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13.09.2017
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Hazzard
7004
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№1
14.09.2017 11:23
Цитата, q
специальное минное подразделение
Минное подразделение, Карл! А если серьезно роботизированные минные тралы, пожалуй единственное адекватное применение наземных беспилотных аппаратов.
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Юрий из Ред Алерт2
59
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№2
14.09.2017 11:46
Да нету никаких роботов в россии как и на Западе нет. Искуственный интелект еще не создан. Это всего лишь радиоуправляемая техника.
Дейв Маджумдар из NationalInterest зарабатвает деньги на продаже статьей для росСМИ в стиле "Запад в шоке"...Это конвеер уже, дешевая писанина.
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просто экспл
3754
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№3
14.09.2017 12:41
неудачное хокку ....
люблю грозу в начале мая
бомбит пукан каклов всегда
даже осенью
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Peter Tsk
4209
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№4
14.09.2017 13:36
Военные США провели совместные учения дронов и роботов, 9.09.2017
Цитата
... Были испытаны роботизированные внедорожники Humvee, которые в компании бронетранспортёров и воздушных дронов отрабатывали ориентацию и развёртку на местности, создавая дымовые завесы для танков, маскируя их перед тем, как они вступили в бой с условным противником. ...- ну нету никаких роботов :)
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