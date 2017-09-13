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За Крымом присмотрят из космоса: РКС предложил форсировать развитие экономики полуострова за счет космических технологий

14.09.2017 АО «Российские космические системы» 378 0
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Севастополь, Крым, Россия
Севастополь, Крым, Россия из космоса.
Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») выступил с инициативой форсировать внедрение в Крыму передовых отечественных космических разработок. Распространение технологий на основе результатов космической деятельности позволит существенно стимулировать развитие экономики полуострова в сфере туризма, сельского и лесного хозяйства, строительства и транспорта, экологии, а также создаст предпосылки к появлению новых отраслей экономики, связанных с применением беспилотной техники.


Космические данные могут применяться в Крыму для мониторинга чрезвычайных ситуаций, контроля застройки побережья, морских судов, вылова рыбы и состояния биоресурсов, а также для экологического мониторинга.


В частности, РКС предлагает создать на полуострове сплошное покрытие высокоточной навигации за счет объединения референцных станций различных производителей, владельцев и операторов. Такое объединение холдинг уже ведет по всей России в рамках проекта создания Национальной сети высокоточного позиционирования (НСВП). Это позволит значительно повысить эффективность кадастровых работ, высокотехнологичного строительства, существенно упростит добычу полезных ископаемых и навигацию в прибрежных водах.


Заместитель генерального директора АО «Российские космические системы» Анатолий ПЕРМИНОВ: «Сегодня в Крыму уже насчитывается несколько десятков референцных станций. Их объединение в сеть на базе нашей программно-математической платформы позволит в любой точке полуострова получить точность определения координат около 3 см. Это очень высокий показатель, который позволит пользователям повысить эффективность работы во многих областях – от геологоразведки до строительства».


Внедрение технологий высокоточной навигации также позволит существенно повысить безопасность критически важных объектов на территории Крыма. Разработанная в РКС система высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений (ВМСИС) позволяет отслеживать и на ранних этапах выявлять малейшие смещения и колебания в конструкции мостов, плотин, башен, трубопроводов и других сооружений.


Подобные системы уже установлены и успешно эксплуатируются на Бугринском мосту через реку Обь в Новосибирске и на трехкилометровом железнодорожном мосту через реку Зея вблизи города Свободный Амурской области. Следующим объектом, оснащенным этой системой, может стать мост через Керченский пролив. РКС участвует в конкурсе на поставку системы мониторинга для этого стратегического сооружения.


Еще одним практическим применением российской навигационной системы ГЛОНАСС является мониторинг транспорта. В РКС разработано целое семейство программных продуктов «РКС Комплекс» для мониторинга работы общественного транспорта, машин скорой помощи, полиции и школьных автобусов, а также планирования обслуживания дорог. Использование этих разработок в Крыму позволит существенно снизить траты на обслуживание техники и повысить безопасность перевозок, а также организовать для туристической сферы новую удобную информационную систему.


Актуальная для Крыма проблема межевания земель может быть решена с использованием возможностей российской группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, управление которыми осуществляет Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС. Аналогичный проект недавно реализован РКС в двух районах Ростовской области, где в начале 2017 года на основе данных космической съемки удалось провести межевание и выявить факты незаконной засыпки водных объектов.


В настоящее время в Крыму при участии специалистов РКС создается центр компетенций в области использования результатов космической деятельности.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Персоны
Перминов Анатолий
Проекты
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ИТ

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