Bо время учений на Ставрополье связисты отразили атаки вирусных программ
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Российский военнослужащий выходит на связь. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Связисты ЮВО отразили атаки вирусных программ условного противника в ходе тактико-специальных учений, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
По его словам, после передислокации на полигон "Николо-Александровский" связисты бригады управления из Ставропольского края разгрузили технику и совершили марш в назначенный район, где развернули пункт управления и организовали связь с использованием радиорелейных и спутниковых цифровых каналов.
"Были отработаны вопросы, связанные с обеспечением устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ условного противника", - сказал Астафьев.
Он также отметил, что аналогичные задачи были отработаны связистами ЮВО в других регионах Юга России. Учение проходит уже несколько дней. Связисты создают автономную многоуровневую сеть, которая обеспечивает управление группировкой войск по всем каналам открытой и режимной связи.
Данные мероприятия проходят в преддверии итоговой проверки за летний период обучения, в которых принимают участие более 3,5 тысяч связистов ЮВО.
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13.09.2017
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