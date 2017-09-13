Саперы уничтожили около тонны боеприпасов, найденных под Волгоградом
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Военнослужащие на военных учебных занятиях саперов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Саперы мотострелкового соединения ЮВО за день уничтожили около тонны боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
"Около 300 снарядов, мин и гранат времен Великой Отечественной войны уничтожили саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области общая масса найденных боеприпасов составила около 1 тонны", - сказал он.
По словам Астафьева, заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена на территории Городищенского района, вблизи хутора Самофаловка Волгоградской области поисковыми отрядами из Сибири.
Астафьев добавил, что боеприпасы были перевезены на полигон "Прудбой" под Волгоградом, где и уничтожены. Сначала года на территории Волгоградской области саперами ЮВО было уничтожено более пяти тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
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13.09.2017
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