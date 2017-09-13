Саперы ЮВО применили заряд "Змей Горыныч" на учениях в Абхазии
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Саперы на учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Саперы российской военной базы ЮВО в Абхазии применили специальный заряд "Змей Горыныч" в ходе масштабного учения, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
"Саперы военной базы с применением специального заряда разминирования "УЗП-77", так называемого "Змея Горыныча", проделали проходы в минно-взрывных заграждениях общей площадью более тысячи квадратных метров. "Змей Горыныч" одним залпом способен взрывным способом проделать в минных полях проход длиной более 200 метров и шириной до 14 метров", - сказал он.
После организации безопасного движения техники, военные выполнили мероприятия по снижению взрывоопасности с применением искателя взрывных устройств "Коршун", миноискателя ИМПС и защитных костюмов "Сокол".
Масштабное тактическое учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова на территориях Ставропольского и Краснодарского краев, в Адыгее и на территории Абхазии.
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13.09.2017
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