В Абхазии военнослужащих ЮВО подняли по тревоге
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Военнослужащий российской военной базы в Абхазии на учениях. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военнослужащие ЮВО в Абхазии, в рамках проведения масштабного тактического учения в составе 49 общевойсковой армии подняты по тревоге, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
"Военнослужащие подразделений российской военной базы (соединение) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках проведения масштабного тактического учения в составе 49 общевойсковой армии, подняты по тревоге. Учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова", - сказал он.
Астафьев отметил, что на первом этапе учения военные отработали действия при объявлении тревоги, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств, после чего совершили 200-километровые марши.
По словам Астафьева, по прибытии на полигоны Нагвалоу и Цабал военнослужащие приступили к маскировке военной техники, развертыванию полевых узлов связи и отработке задач по охране важных объектов. В дальнейшем на полигонах личный состав выполнит боевые стрельбы из штатного вооружения - ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ.
Начальник пресс-службы ЮВО добавил, что в учении принимают участие более двух тысяч военных, задействовано свыше 300 единиц военной и спецтехники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Масштабное учение в составе подразделений 49 общевойсковой армии проводится в Ставропольском и Краснодарском краях, в Адыгее и на территории Абхазии. Боевая учеба продлится до конца недели.
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13.09.2017
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