Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Абхазии военнослужащих ЮВО подняли по тревоге

14.09.2017 РИА Новости 341 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащий российской военной базы в Абхазии. Архивное фото
Военнослужащий российской военной базы в Абхазии на учениях. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военнослужащие ЮВО в Абхазии, в рамках проведения масштабного тактического учения в составе 49 общевойсковой армии подняты по тревоге, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие подразделений российской военной базы (соединение) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках проведения масштабного тактического учения в составе 49 общевойсковой армии, подняты по тревоге. Учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова", - сказал он.

Астафьев отметил, что на первом этапе учения военные отработали действия при объявлении тревоги, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств, после чего совершили 200-километровые марши.

По словам Астафьева, по прибытии на полигоны Нагвалоу и Цабал военнослужащие приступили к маскировке военной техники, развертыванию полевых узлов связи и отработке задач по охране важных объектов. В дальнейшем на полигонах личный состав выполнит боевые стрельбы из штатного вооружения - ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ.

Начальник пресс-службы ЮВО добавил, что в учении принимают участие более двух тысяч военных, задействовано свыше 300 единиц военной и спецтехники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Масштабное учение в составе подразделений 49 общевойсковой армии проводится в Ставропольском и Краснодарском краях, в Адыгее и на территории Абхазии. Боевая учеба продлится до конца недели.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Польша
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Печенег
РПГ-7
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы