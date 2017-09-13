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Замглавы МЧС РФ и советник МВД Ирана обсудили сотрудничество

14.09.2017 РИА Новости 316 0
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов провел рабочую встречу с советником МВД Ирана Хамидрезой Фазлали и директором по международной деятельности и торговле Моджтабахом Баштани, сообщили в пресс-службе российского министерства.

Стороны обсудили вопросы совместной ликвидации ЧС.

"Хотелось бы отметить, что мы готовы к сотрудничеству, в том числе, и по вопросам оказания гуманитарной помощи и поддержки в ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал Аксенов.

Хамидреза Фазлали в свою очередь заметил, что "есть много областей для сотрудничества между нашими ведомствами, и мы заинтересованы в их развитии".

Отдельно иранцы выразили интерес к подготовке горноспасателей в России, в частности, в Национальном аэромобильном спасательном учебно-тренировочном центре в Новокузнецке. Делегаты выразили желание лично посетить его. Также иранская сторона изъявила желание принять участие в ежегодном международном салоне "Комплексная безопасность - 2018", проводимом в Москве под эгидой МЧС РФ. Российская сторона поддержала инициативу иностранных коллег.
13.09.2017
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