Замглавы МЧС РФ и советник МВД Ирана обсудили сотрудничество
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов провел рабочую встречу с советником МВД Ирана Хамидрезой Фазлали и директором по международной деятельности и торговле Моджтабахом Баштани, сообщили в пресс-службе российского министерства.
Стороны обсудили вопросы совместной ликвидации ЧС.
"Хотелось бы отметить, что мы готовы к сотрудничеству, в том числе, и по вопросам оказания гуманитарной помощи и поддержки в ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал Аксенов.
Хамидреза Фазлали в свою очередь заметил, что "есть много областей для сотрудничества между нашими ведомствами, и мы заинтересованы в их развитии".
Отдельно иранцы выразили интерес к подготовке горноспасателей в России, в частности, в Национальном аэромобильном спасательном учебно-тренировочном центре в Новокузнецке. Делегаты выразили желание лично посетить его. Также иранская сторона изъявила желание принять участие в ежегодном международном салоне "Комплексная безопасность - 2018", проводимом в Москве под эгидой МЧС РФ. Российская сторона поддержала инициативу иностранных коллег.
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13.09.2017
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