Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Стало известно, сколько маневров провели в Европе с начала года

14.09.2017 РИА Новости 315 0
0
Понравилась новость?
 0
Военные учения. Архивное фото
Военные учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Около 50 маневров с участием порядка 60 тысяч человек проведено на территории Европы с июня по сентябрь этого года, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов.

"По нашим данным, всего с июня этого года на территории Европы уже проведено около 50 учебно-боевых мероприятии, в которых приняли участие порядка 60 тысяч человек, в том числе и военнослужащие США", - сказал Картаполов.

По его словам, "количество мероприятии оперативной и боевой подготовки у наших границ постоянно растёт".

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений "Запад-2017" в которых будет задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих (от ВС Белоруссии - около 7,2 тысячи человек, от ВС РФ - около 5,5 тысячи человек, из них на территории Белоруссии - около 3 тысяч человек).

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ.

Также в них будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. Для планирования совместных действий привлекаются оперативные группы Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС России.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
Персоны
Фомин Александр
Проекты
NATO
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы