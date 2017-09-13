Авиачасти ЗВО отработали задачи завоевания превосходства в воздухе



Практическое бомбометание экипажей Су-34. Военные учения Западного военного округа.

Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа Практическое бомбометание экипажей Су-34. Военные учения Западного военного округа.Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей Западного военного округа (ЗВО) отработали задачи по завоеванию превосходства в воздухе над сушей и водной поверхностью, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.

"Авиачасти ЗВО, дислоцированные в Ленинградской, Курской, Тверской, Калининградской областях и Республике Карелия, отработали практические задачи завоевания превосходства в воздухе. Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано более 100 самолетов и вертолетов, в том числе и современные истребители Су-35", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "экипажи и летчики истребителей Су-35, Су-30СМ, Су-27, МиГ-31БМ провели учебные воздушные бои, а также на ряде полигонов выполнили пуски управляемых ракет и стрельбы из авиационных пушек; упражнения выполнялись, как над сушей, так и над водной поверхностью". Летчики выполнили задачи, действуя одиночно, в составе пар, звеньев и групп.