Авиачасти ЗВО отработали задачи завоевания превосходства в воздухе
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Практическое бомбометание экипажей Су-34. Военные учения Западного военного округа.
Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей Западного военного округа (ЗВО) отработали задачи по завоеванию превосходства в воздухе над сушей и водной поверхностью, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.
"Авиачасти ЗВО, дислоцированные в Ленинградской, Курской, Тверской, Калининградской областях и Республике Карелия, отработали практические задачи завоевания превосходства в воздухе. Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано более 100 самолетов и вертолетов, в том числе и современные истребители Су-35", - сказано в сообщении.
В нем отмечено, что "экипажи и летчики истребителей Су-35, Су-30СМ, Су-27, МиГ-31БМ провели учебные воздушные бои, а также на ряде полигонов выполнили пуски управляемых ракет и стрельбы из авиационных пушек; упражнения выполнялись, как над сушей, так и над водной поверхностью". Летчики выполнили задачи, действуя одиночно, в составе пар, звеньев и групп.
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13.09.2017
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