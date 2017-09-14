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NASA уверены, что экспедиция на Марс может состояться в ближайшие 20 лет

14.09.2017 ТАСС 205 1
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Помощник директора NASA Томас Зурбукен
Помощник директора NASA Томас Зурбукен.
Источник: © EPA/JIM LO SCALZO

Вместе с тем, по словам помощника директора ведомства Томаса Зурбукена, для того, чтобы экспедиция состоялась, требуется решить ряд проблем технического плана

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Полет человека на Марс может состояться в ближайшие 20 лет. Уверенность в этом высказал Томас Зурбукен, помощник директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ответственный за научные миссии.

В интервью газете Blick Зурбукен, являющийся уроженцем Швейцарии и выпускником Бернского университета, заявил: "Вполне возможно, что в течение ближайших 20 лет мы сможем отправить людей на Марс". Вероятно, это произойдет в 2030-е годы, добавил он, пояснив, что сроки зависят от бюджета NASA и от его партнеров.

Вместе с тем, для того, чтобы экспедиция состоялась, требуется решить ряд проблем технического плана. "Мы все еще слишком медленные, - сказал Зурбукен. - Мы должны разработать гораздо более быстрые ракеты. Во-вторых, системы обеспечения жизнедеятельности должны быть более эффективными, чем на нынешней космической станции. Они должны быть более надежными, поскольку мы не можем быстро отослать их в ремонт. Мы будем находиться в полном отрыве на протяжении нескольких лет".

Изучение Марса эксперт считает "стратегически важной" задачей. В частности, нужно будет доставить на Землю образцы грунта из различных районов планеты. На настоящий момент есть лишь несколько кусков метеоритов, которые, по предположениям, имеют марсианское происхождение.

"Мы отправим в 2020 году Mars Exploration Rover. Он подготовит образцы, на основе которых мы хотели бы более точно узнать, была ли планета обитаема, а также получить сведения о ее развитии", - отметил он.

Помимо полета на Марс, среди главных задач Зурбукен назвал исследование спутника Юпитера - Европы и изучение Вселенной при помощи орбитального телескопа James Webb, запуск которого планируется на 2018 год. По его словам, следует продолжать искать ответ на вопрос о возможности жизни вне Земли, а для этого нужно изучить "огромный океан, обнаруженный под слоем льда на спутнике Европа, обращающемся вокруг Юпитера".

Что же касается запуска в космос телескопа, то астрономы получат возможность лучше узнать историю формирования Вселенной. Кроме того, James Webb поможет человечеству "пойти дальше и открыть новые земли", заключил помощник директора NASA.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Швейцария
Компании
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Проекты
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
8562
№1
14.09.2017 12:27
Цитата, q
Мы должны разработать гораздо более быстрые ракеты. Во-вторых, системы обеспечения жизнедеятельности должны быть более эффективными, чем на нынешней космической станции. Они должны быть более надежными, поскольку мы не можем быстро отослать их в ремонт. Мы будем находиться в полном отрыве на протяжении нескольких лет".
если мы будем "быстрее", то "несколько лет" не потребуется.
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