Китайский грузовик "Тяньчжоу-1" успешно пристыковался к космическому модулю "Тяньгун-2"



Старт беспилотного грузового космического корабля Тяньчжоу-1 серии Tianzhou (Тяньчжоу).

Источник: https://politeka.net/ Старт беспилотного грузового космического корабля Тяньчжоу-1 серии Tianzhou (Тяньчжоу).Источник: https://politeka.net/

Стыковка протекала по ускоренной схеме и заняла в общей сложности шесть с половиной часов

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-1" в автоматическом режиме успешно пристыковался к находящейся на орбите космической лаборатории "Тяньгун-2". Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

Как отмечается в репортаже, стыковка протекала по ускоренной схеме и заняла в общей сложности шесть с половиной часов. Это уже третья подобная сцепка космических кораблей в ускоренном режиме. Ранее подобная операция занимала около двух дней.

"Тяньчжоу-1" был запущен 20 апреля с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход - 7"). Основной задачей его полета была отработка технологии стыковки в разных режимах с модулем "Тяньгун-2" и заправка лаборатории топливом. 22 апреля и 19 июня были осуществлены две стыковки, в ходе которых тестировались возможности управления двумя кораблями, а также технология выхода на их сближение с разных направлений.

Грузовой корабль в третий раз заправит модуль, после чего вернется на Землю. Первые две подобные операции совершались 27 апреля и 15 июня. Как отмечает телеканал, Китай стал третьей страной мира после России и США, освоившей технологию дозаправки кораблей, которая является критически важной для развертывания на орбите национальной космической станции.

"Тяньчжоу-1" сконструирован для доставки в космос до 6 тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", доставляя необходимое оборудование для работы космической лаборатории.

Китай в последние годы активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собираются ввести в эксплуатацию к 2022 году.