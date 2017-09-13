Экологический взвод ВВО завершил работу на острове Большой Шантар
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Вертолет Ми-26 ВВС РФ в Арктике.
Источник: Пресс-служба Северного флота ВМФ РФ
Военнослужащие собрали металлические бочки и демонтировали несколько старых зданий
ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Экологический взвод Восточного военного округа (ВВО) завершил работу на острове Большой Шантар (Шантарский архипелаг), где военные с августа демонтировали несколько старых зданий и собрали металлические бочки, сообщает пресс-служба ВВО.
"Военнослужащие складировали в точке погрузки старые металлические бочки, демонтировали несколько старых зданий. Работы по очистке территории острова начались в августе текущего года. Экологическое подразделение было доставлено на остров экипажем соединения армейской авиации ВВО. Перелет выполнен с аэродрома Дземги (Хабаровский край) до острова Большой Шантар вертолетом Ми-26", - говорится в сообщении.
Одновременно продолжаются работы по очистке в прибрежной территории бухты Роджерс (остров Врангеля). Военные экологи спрессовали 330 тонн металлических бочек и загрузили ими 34 контейнера. В текущем году с представителями заповедника "остров Врангеля" достигнута договоренность о способе утилизации остатков ГСМ, сохранившихся в старых бочках.
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13.09.2017
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