Более 500 спецназовцев подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров под Самарой



Спецназ Самарской области Центрального военного округа поднят по тревоге на военные учения.

Источник: ЦВО Спецназ Самарской области Центрального военного округа поднят по тревоге на военные учения.Источник: ЦВО

Более 500 военнослужащих подразделений специального назначения Центрального военного округа подняты по тревоге в Самарской области для участия в показном тактико-специальном учении.

Подразделения уже выполнили все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и сейчас совершают многокилометровые марши на штатной военной технике в назначенные районы. Спецназовцы проведут розыгрыш тактических действий вблизи населенного пункта Новая Бинарадка, во время которого будут отработаны около 10 учебных вопросов. Это и освобождение заложников, эвакуация мирных жителей с верхних этажей, транспортировка раненых, штурм и разминирование зданий, проведение стрельб с сокращенных дистанций.

За ходом практических действий будут наблюдать офицеры генерального штаба и академии Вооруженных сил Узбекистана, которые накануне прибыли в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российского спецназа. Договоренность о проведении совместных мероприятий была достигнута в конце августа в ходе рабочей встречи в Ташкенте делегаций Минобороны РФ и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий и начальник Генштаба вооруженных сил Узбекистана генерал-лейтенант Шавкат Норматов.