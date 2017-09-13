Более 500 спецназовцев подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров под Самарой
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Спецназ Самарской области Центрального военного округа поднят по тревоге на военные учения.
Источник: ЦВО
Более 500 военнослужащих подразделений специального назначения Центрального военного округа подняты по тревоге в Самарской области для участия в показном тактико-специальном учении.
Подразделения уже выполнили все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и сейчас совершают многокилометровые марши на штатной военной технике в назначенные районы. Спецназовцы проведут розыгрыш тактических действий вблизи населенного пункта Новая Бинарадка, во время которого будут отработаны около 10 учебных вопросов. Это и освобождение заложников, эвакуация мирных жителей с верхних этажей, транспортировка раненых, штурм и разминирование зданий, проведение стрельб с сокращенных дистанций.
За ходом практических действий будут наблюдать офицеры генерального штаба и академии Вооруженных сил Узбекистана, которые накануне прибыли в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российского спецназа. Договоренность о проведении совместных мероприятий была достигнута в конце августа в ходе рабочей встречи в Ташкенте делегаций Минобороны РФ и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий и начальник Генштаба вооруженных сил Узбекистана генерал-лейтенант Шавкат Норматов.
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13.09.2017
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