Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека



Проект Hands-Free Hectare.

Источник: http://www.vesti.ru/ Проект Hands-Free Hectare.Источник: http://www.vesti.ru/

Разработчики робототехники в Великобритании смогли засеять гектар территории и собрать с него урожай ячменя при помощи исключительно роботов. За все время осуществления процесса ни на одном из его этапов не участвовал ни один живой человек. Специалисты следили за работами на расстоянии.

Проект под названием Hands-Free Hectare, или "Гектар без рук", осуществляется с октября 2016 года на одной из ферм в графстве Шропшир группой ученых из университета Харпера Адамса, сообщает Endadget. В ходе проекта специалисты намерены доказать возможность полной автоматизации процесса выращивания сельскохозяйственных продуктов.

С использованием гранта в размере 200 тысяч фунтов, разработчики оборудовали трактор и комбайн на ферме камерами, лазерными приборами и GPS-датчиками. При помощи этих беспилотных устройств был проведен весь цикл полевых работ от сева, орошения, внесения удобрений до полной уборки урожая. Специальные роботы использовались для взятия образцов почвы, а сверху за ростом культур ученые следили при помощи дронов.

Ученые признаются, что стоимость таких сельскохозяйственных работ оказалась дороже, чем возделывание почвы традиционными способами. Тем не менее они видят будущее именно в роботизированном земледелии, поскольку используемая в настоящее время техника из-за своих размеров вредит и почве, и урожаю.

В ходе осуществления проекта разработчики столкнулись с самыми разными трудностями. Прежде всего, при севе трактор постоянно сбивался с нужной траектории, в результате чего посевы имели кривую форму. Также, после засеивания, специалистам не удалось достаточно быстро переоборудовать трактор для внесения в почвы удобрений.