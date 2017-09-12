Более 2 тыс. военнослужащих подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров в Оренбуржье



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Военнослужащие ВС РФ.Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Мотострелковые, танковые, артиллерийские, инженерные, зенитно-ракетные и другие подразделения 2 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Оренбургской области, подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров.

Подразделения завершили выполнение мероприятий первого этапа и совершают 100-километровый марш на штатной военной технике в назначенные районы. Активная фаза учений пройдет 14 сентября на полигоне Тоцкий.

В учении принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплексы радиоэлектронный борьбы нового поколения «Борисоглебск-2», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Леер-3», реактивная и гаубичная артиллерия, фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24.