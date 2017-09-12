Более 2 тыс. военнослужащих подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров в Оренбуржье
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Военнослужащие ВС РФ.
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Мотострелковые, танковые, артиллерийские, инженерные, зенитно-ракетные и другие подразделения 2 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Оренбургской области, подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров.
Подразделения завершили выполнение мероприятий первого этапа и совершают 100-километровый марш на штатной военной технике в назначенные районы. Активная фаза учений пройдет 14 сентября на полигоне Тоцкий.
В учении принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплексы радиоэлектронный борьбы нового поколения «Борисоглебск-2», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Леер-3», реактивная и гаубичная артиллерия, фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24.
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12.09.2017
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