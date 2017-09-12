Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Росэлектроника в рамках «Импортозамещения» представит компоненты для аппаратуры навигации и связи

12.09.2017 ОАО «Росэлектроника» 254 0
0
Понравилась новость?
 0
Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника».
Источник: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит компоненты для радиотехнических комплексов навигации и связи в рамках специализированной выставки «Импортозамещение», которая проходит 12-14 сентября в московском Крокус-Экспо.


В частности, в экспозиции холдинга будет представлена серия навигационных микроэлектронных приемников, способных принимать сигналы всех глобальных навигационных спутниковых систем – ГЛОНАСС, GPS, Galileo, а также комплект аппаратуры для навигации беспилотной сельскохозяйственной техники, применяемой в координатном земледелии и управления беспилотными летательными аппаратами.


Разработчиком этих изделий выступает ведущий российский дизайн-центр – АО «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (Москва, входит в холдинг «Росэлектроника»).

Институт продемонстрирует также комплект сверхбольших интегральных схем (СБИС) для модема аппаратуры локальной системы навигации (ЛСН).


Кроме того, холдинг представит комплекты универсальных СБИС, разработанных НИИМА «Прогресс», для радио трактов широкой номенклатуры аппаратуры и СБИС со встроенными микропроцессорными ядрами для вычислительной техники.


Ведущий производитель средств связи специального назначения в структуре холдинга - АО «Омский НИИ приборостроения», продемонстрирует посетителям выставки образцы функциональной микроэлектроники, изготовленные по технологии LTCC. Технология подразумевает построение многослойных структур на основе низкотемпературной керамики и представляет перспективную конструктивную базу аппаратуры VI поколения.


Кроме того, институт представит собственную технологию сверхбольших интегральных схем (СБИС), которая обеспечивает сокращение сроков проектирования, весогабаритных показателей и себестоимости изделий при массовом производстве.

Продукты холдинга «Росэлектроника» будут представлены в рамках объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех - павильон 2, зал 8, стенд А400.
12.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОНИИП
Ростех
Росэлектроника
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.09 21:35
  • 71
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 12.09 21:28
  • 18
Проблемы не в "оборонке": стратегия Кудрина по развитию России вызывает серьезные вопросы
  • 12.09 21:28
  • 11
Перспективная тяжелая БМП Т-15 завершила пробеговые испытания
  • 12.09 21:22
  • 7
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
  • 12.09 20:59
  • 1
Россия планирует построить гигантский авианосец водоизмещением 115 тысяч тонн? (The National Interest, США)
  • 12.09 20:49
  • 21
Перспективный российский авианосец может быть построен на Дальневосточном заводе "Звезда"
  • 12.09 20:27
  • 3
Самолет Т-50-11 прибыл в Жуковский
  • 12.09 20:17
  • 27
Хорошая мина при плохой игре
  • 12.09 19:25
  • 1
Работа по земле: зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок
  • 12.09 19:12
  • 5343
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.09 18:31
  • 1
Семь лучших танков современности
  • 12.09 18:28
  • 1
Россия в 2,5 раза сократила программу по утилизации бронетехники к 2020 году
  • 12.09 18:23
  • 1
В Вооруженных силах Российской Федерации отметили День танкиста
  • 12.09 18:22
  • 1
Российская боевая машина поддержки танков прошла испытания в Сирии
  • 12.09 18:17
  • 1
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
другие обсуждаемые темы