Росэлектроника в рамках «Импортозамещения» представит компоненты для аппаратуры навигации и связи



Холдинг «Росэлектроника».

Источник: Ростех Холдинг «Росэлектроника».Источник: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит компоненты для радиотехнических комплексов навигации и связи в рамках специализированной выставки «Импортозамещение», которая проходит 12-14 сентября в московском Крокус-Экспо.

В частности, в экспозиции холдинга будет представлена серия навигационных микроэлектронных приемников, способных принимать сигналы всех глобальных навигационных спутниковых систем – ГЛОНАСС, GPS, Galileo, а также комплект аппаратуры для навигации беспилотной сельскохозяйственной техники, применяемой в координатном земледелии и управления беспилотными летательными аппаратами.

Разработчиком этих изделий выступает ведущий российский дизайн-центр – АО «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (Москва, входит в холдинг «Росэлектроника»).

Институт продемонстрирует также комплект сверхбольших интегральных схем (СБИС) для модема аппаратуры локальной системы навигации (ЛСН).

Кроме того, холдинг представит комплекты универсальных СБИС, разработанных НИИМА «Прогресс», для радио трактов широкой номенклатуры аппаратуры и СБИС со встроенными микропроцессорными ядрами для вычислительной техники.

Ведущий производитель средств связи специального назначения в структуре холдинга - АО «Омский НИИ приборостроения», продемонстрирует посетителям выставки образцы функциональной микроэлектроники, изготовленные по технологии LTCC. Технология подразумевает построение многослойных структур на основе низкотемпературной керамики и представляет перспективную конструктивную базу аппаратуры VI поколения.

Кроме того, институт представит собственную технологию сверхбольших интегральных схем (СБИС), которая обеспечивает сокращение сроков проектирования, весогабаритных показателей и себестоимости изделий при массовом производстве.

Продукты холдинга «Росэлектроника» будут представлены в рамках объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех - павильон 2, зал 8, стенд А400.