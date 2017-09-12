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"Вертолеты России" примут участие в выставке China Helicopter Expo – 2017

12.09.2017 АО «Вертолеты России» 216 0
Разделы: Авиация
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Ми-171А2
Многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) продемонстрирует новинки вертолетной техники гражданского назначения на международной выставке вертолетной индустрии China Helicopter Expo – 2017, которая пройдет с 14 по 17 сентября в Тяньцзине (Китай).


Экспозиция холдинга включает в себя модели вертолетов Ми-171А2 и легкого вертолета Ансат в многоцелевом и бизнес исполнении. Кроме того, китайская компания Baoli Aviation планирует продемонстрировать на своем стенде средний многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС, изготовленный на Кумертауском авиационном производственном предприятии.


В этом году представители "Вертолетов России" планируют провести встречи с ведущими эксплуатантами вертолетной техники из Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На переговорах будут обсуждаться выполнение действующих соглашений и перспективы новых поставок.


"Вертолеты России" зарекомендовали себя надежным партнером, предлагающим современную и надежную технику. Мы видим растущий интерес к продукции холдинга у китайских эксплуатантов и надеемся заключить на выставке ряд новых договоров.


Российские вертолеты отличаются высокими летно-техническими характеристиками, безотказностью, возможностью применения в широком диапазоне температур и сложных климатических условиях, поэтому активно используются в КНР для спасения людей и ликвидации пожаров", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Китай – активный эксплуатант техники производства холдинга "Вертолеты России". Наибольшей популярностью пользуются машины типа Ми-8/17, парк которых в стране насчитывает около 400 машин. Также компании из КНР приобретают вертолеты Ка-32А11ВС.


"Вертолеты России" предлагают китайским заказчикам не только современную технику, но и новые форматы сотрудничества, например, продажи через официальных дилеров. Кроме того, холдинг предлагает увеличенную гарантию на вертолетную технику и расширенную поддержку эксплуатанта.
12.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ансат
Ка-32
Ка-32А11ВС
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
КумАПП

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