ОНПП «Технология» продемонстрировало производственные возможности представителям компании «Трансмашхолдинг»



Высокотехнологичное остекление для железнодорожного транспорта.

Источник: http://www.technologiya.ru/ Высокотехнологичное остекление для железнодорожного транспорта.Источник: http://www.technologiya.ru/

Руководители проектов и направлений лидера транспортного машиностроения России компании «Трансмашхолдинг», а также ее стратегического партнера Alstom Transport познакомились с производством и ключевыми проектами для железнодорожной отрасли ОНПП «Технология» (входит в кластер «Вооружение» Госкорпорации Ростех).

Визит в Обнинск состоялся в рамках развития партнерства между ОНПП «Технология» и «Трансмашхолдинг», направленного на увеличение объема выпуска продукции для железнодорожного транспорта и налаживание прямого взаимодействия в вопросах поставок. Участникам представили производство высокотехнологичного остекления, а также конструкций из полимерных композиционных материалов для подвижного состава.

В ходе демонстрации производственных мощностей, было отмечено, что на сегодняшний день в номенклатуре изделий конструкционной оптики, поставляемой ОНПП «Технология» для железнодорожной промышленности, более 250 наименований. Также представители «Трансмашхолдинг» и Alstom Transport посетили испытательный центр, где познакомились с процессом проведения натурных испытаний изделий остекления в соответствии с международными стандартами.

«Производимая нами продукция имеет в своей основе авиационные и космические технологии, она создается по очень высоким стандартам и имеет превосходные характеристики. Например, высокопрочное остекление из оптического поликарбоната, ударная вязкость которого в 100 раз превышает ударную вязкость обычного силикатного стекла и почти в 10 раз – ударную вязкость органического стекла, также оно в два раза легче обычного и в 200 раз прочнее. Такую высокотехнологичную продукцию мы готовы предложить транспортному машиностроению», - подчеркнул заместитель генерального директора ОНПП «Технология» по производственной деятельности Анатолий Хмельницкий.