Швеция готовится к войне



Многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60M Black Hawk (Hkp 16A) вооруженных сил Швеции. Швеция стала первым заказчиком вертолетов UH-60M в Европе, получив 15 единиц по линии FMS в 2012-2013 годах. Мальме, 03.06.2012.

Источник: Fred Willemsen / www.airliners.net Многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60M Black Hawk (Hkp 16A) вооруженных сил Швеции. Швеция стала первым заказчиком вертолетов UH-60M в Европе, получив 15 единиц по линии FMS в 2012-2013 годах. Мальме, 03.06.2012.Источник: Fred Willemsen / www.airliners.net

В Швеции начались крупнейшие за 20 лет военные учения

В Швеции начались крупнейшие более чем за 20 лет военные учения Aurora 17. Их цель - укрепление обороноспособности страны и увеличение военного потенциала вооруженных сил. В шведском минобороны отмечают, что маневры проводятся на фоне "ухудшающейся ситуации с безопасностью" в регионе, имея в виду потенциальную угрозу со стороны России. Эксперты считают, что шведские маневры можно расценить как часть ответа Запада на российско-белорусские учения "Запад-2017".

В Швеции стартуют военные учения Aurora 17. Они продлятся более двух недель - с 11 по 29 сентября. Это самые масштабные военные учения страны более чем за 20 лет, отмечают в шведском министерстве обороны.

"Aurora - это самые крупные учения за 23 года, в ходе которых будут координироваться и отрабатываться сухопутная, воздушная и морская практика. Маневры являются важным сигналом в области политики обеспечения безопасности. Они должны определить наши военные возможности, а также повысить уровень защиты от различных типов инцидентов", - заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист.

Как отмечается в заявлении шведского военного ведомства, маневры проводятся с целью увеличения общей обороноспособности страны в случае нападения на нее извне и повышения военного потенциала вооруженных сил. В ведомстве отмечают, что учения проводятся на фоне "ухудшающейся ситуации в области безопасности" в непосредственной близости от страны.

В маневрах задействованы около 19 тыс. шведских военнослужащих. Кроме того, в них также примут участие 1435 военных из США, 270 - из Финляндии, 120 - из Франции, и около 40-60 военнослужащих из Дании, Норвегии, Литвы и Эстонии, сообщало в конце июля шведское издание The Local.

"Швеция укрепляет свою безопасность и стабильность совместно с другими странами и организациями. Вооруженные силы должны иметь возможность сотрудничества с другими странами, например, в области защиты и технического обеспечения, и поддерживать его. Эти механизмы и будут отрабатываться в рамках Aurora 17", - сообщили в минобороны страны.

Стоимость учений составляет приблизительно 580 млн шведских крон ($73,3 млн), что более чем в два раза больше затрат ежегодных плановых военных учений Швеции, отмечает телеканал SVT.

Aurora 17 вызвала недовольство внутри Швеции: против их проведения выступают левые организации и отдельные активисты. По их мнению, укрепляя боеспособность вооруженных сил, страна отклоняется от курса миролюбивой политики, которому она следовала изначально.

"Мы обеспокоены тем, что длительный мирный период заканчивается. Мы превращаемся в страну, которая зависит от Соединенных Штатов. Мы убеждены в том, что большинство шведских избирателей являются сторонниками мирного пути", - рассказал SVT один из активистов.

Основные мероприятия Aurora 17 будут сосредоточены в области Стокгольма и Гетеборга, а также на принадлежащем Швеции острове Готланд в Балтийском море. Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес во время своего визита на Готланд перед началом учений назвал его ключевым местом маневров.

"У вас здесь стратегически важная задача. Я не знаю никакого другого острова в любом другом регионе, который был бы более важен", - сказал он.

В сентябре 2016 года в Швеции в рамках проведения внезапной проверки боеготовности армии на учения в восточной части Готланда были отправлены 150 военных из центральной части страны. Позже шведские власти решили оставить их на острове. Как писало шведское издание Dagens Nyheter, руководство страны решило снова разместить на Готланде постоянный военный контингент (регулярные войска покинули остров в 2005 году) из-за угрозы со стороны России.

В середине августа 2017 года агентство Reuters сообщило о планах Швеции увеличить свой оборонный бюджет в связи с "растущей угрозой России в странах Балтии". Как ожидается, до 2020 года шведские вооруженные силы получат дополнительные 8,1 млрд крон ($1 млрд). Армия страны требовала дополнительное финансирование в размере 9 млрд крон в 2017-2020 годах.

"Мы видим усиленную военную и разведывательную деятельность в нашем регионе", - отмечал тогда глава шведского минобороны.

Развертывание сил в рамках Aurora 17 свидетельствует о полном изменении военной стратегии Швеции из-за российской угрозы, заявил директор исследовательских программ Шведского агентства оборонных исследований (FOI) Никлас Гранхольм швейцарскому изданию Le Temps.

"Оптимизма, последовавшего после окончания холодной войны, уже никто не разделяет. Ситуация начала меняться в 2008 году в связи с российско-грузинской войной, но решающим моментом стал захват Крыма в 2014 году, а также участие Москвы в украинском конфликте", - заявил эксперт.

Крым вошел в состав России по итогам референдума на полуострове в марте 2014 года. Москва считает итоги референдума легитимными, однако на Западе их не признают. Западные страны также неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в конфликт на юго-востоке Украины, российское Минобороны факт участия в нем российских военных отрицает.

Из-за действий России, связанных с присоединением Крыма, страны Балтии в 2016 году попросили увеличить присутствие НАТО в своем регионе. Североатлантический альянс с начала прошлого года придерживается стратегии сдерживания России. В ее рамках в 2017 году в Польше и трех балтийских государствах разместили дополнительные батальоны военных НАТО из США и Западной Европы.

Главный редактор журнала "Арсенал отечества", полковник запаса Виктор Мураховский также уверен, что шведские учения Aurora 17 направлены на то, чтобы защитить страну от возможного нападения России, а под "ухудшением ситуации в регионе" военное ведомство Швеции подразумевает именно ухудшение взаимоотношений с Москвой. Вместе с тем, по мнению собеседника "Газеты.Ru", агрессивные намерения России являются лишь "фантазиями" шведского руководства.

"Они (шведские власти. - "Газета.Ru") поддерживают все мифы о том, что в российско-белорусских учениях "Запад-2017" на самом деле будут задействованы не 12,5 тыс. военнослужащих, а 100 тыс., не 250 танков, а 2 тыс., и прочие истории, которые нам рассказывают министры обороны стран НАТО", - считает военный эксперт.

Он отметил, что Швеция формально не входит в НАТО, однако разрабатывает свою стратегию в области обороны с опорой на то, что делает Североатлантический альянс. "А в некоторых областях даже опережают его. Например, они десятилетиями ищут в своих территориальных водах сначала советские, а теперь российские подлодки. Так как найти их не удается, они подключаются к новым фантазиям.

Надо сказать, что никаких инцидентов между российскими и шведскими вооруженными силами не было. И все эти "битвы" и "отражения агрессии" происходят исключительно в виртуальном пространстве", - подчеркнул Мураховский.

Швеция не является членом НАТО, однако сотрудничает с военным блоком в рамках программы "Партнерство ради мира". На сайте Североатлантического альянса отмечается, что Швеция является одним из наиболее активных его партнеров и ценным участником операций и миссий НАТО на Балканах и в Афганистане. "В нынешнем контексте безопасности, связанном с возросшими опасениями из-за российской военной деятельности, НАТО наращивает сотрудничество с Швецией и Финляндией в Балтийском регионе", - отмечается на сайте альянса.

По мнению Мураховского, учения в Швеции можно назвать частью ответа условного Запада на российско-белорусские учений "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии и Калининградской области. Альянс принял решение на время их проведения разместить во всех странах-членах НАТО в Балтии свои дополнительные силы. В Москве отмечали, что предстоящие учения носят исключительно оборонительный характер, однако в НАТО считают, что после завершения учений Россия может оставить свои войска и технику в Белоруссии.

Амалия Затари