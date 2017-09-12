Перспективная тяжелая БМП Т-15 завершила пробеговые испытания
|
|
Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» на RAE-2015.
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
В последнее время основная масса сообщений, появлявшихся в СМИ, как правило, касались танка Т-14 на платформе Армата". Информации о создании тяжелой боевой машине пехоты Т-15 практически отсутствовала. К тому же, подозрительным выглядело то, что ТБМП не принимала участия в Парадах на Красной площади в этом и минувших годах.
|Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» на RAE-2015.
|Источник: Денис Передриенко / www.vestnik-rm.ru
И вот сегодня в Нижнем Тагиле на пресс-конференции Генеральный директор ОАО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения", Главный конструктор Андрей Терликов озвучил следующую информацию: Т-15 завершил пробеговые испытания. Получается, что с данной машиной все нормально.
|БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит».
|Источник: УКБТМ
Что же касается танка, то Т-14 окончил очередной этап предварительных испытаний - стрельбовый. Выполнение ТТЗ подтверждается. Окончание испытаний и приемка на вооружение ожидаются не ранее 2020 года. Есть решение МО о проведении опытно-войсковой эксплуатации небольшой партии машин, по итогам которой будет принято решение об объемах закупок.
Видео пресс-конференции
|
09.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.06.2017 Опытная эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 году
30.08.2017 "Задира" на новых физических принципах
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
12.07.2017 "Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
28.04.2017 ГПВ-2025: Ставка на интеллектуальное оружие
22.02.2017 Техника на грани ненужности
25.01.2017 Фото БМП на платформе «Армата» с комплексом «Афганит» появились в Сети
26.12.2016 Уральское КБ трансмаш. От "тридцатьчетверки" к "Армате"
|
SteSus
1668
|
№1
12.09.2017 11:45
Цитата, q
Что же касается танка, то Т-14 окончил очередной этап предварительных испытаний - стрельбовый. Выполнение ТТЗ подтверждается. Окончание испытаний и приемка на вооружение ожидаются не ранее 2020 года.Годам к 30м осилят?
|
+1Сообщить модератору
|
Дмитрий В.
372
|
№2
12.09.2017 12:23
Цитата, SteSus сообщ. №1
Годам к 30м осилят?Вероятно, это оправдано. Ведь создается задел лет на 50 вперед.
Т-72 тоже долго создавали, лет 10, доводили.
В результате и сейчас он выглядит достойно.
|
+2Сообщить модератору
|
ankh-andrej
947
|
№3
12.09.2017 12:28
Плохо будет, если нас догонят другие за это время.
|
+3Сообщить модератору
|
aleks55
464
|
№4
12.09.2017 18:06
Всё зависит от либерального блока в правительстве ведь либералы финансы до сих пор не выпустили из своих рук. А их хозяева в забугорном обкоме очень не хотят серийного производства всей этой техники. Они вдруг зарыдали о пенсионерах и детях. Песня в духе конца 80-х, но видели их заботу в 90-х. Так ,что военная наука и производство делают всё что надо, но не всё от них зависит. Это не СССР времён расцвета.
|
-1Сообщить модератору
|
штурм
2977
|
№5
12.09.2017 18:27
чтобы достичь поставленных президентом задач по 70% обеспечению ВС новыми и модернизированными образцами только в сухопутных войсках ежегодно должны перевооружаться не менее трёх дивизий в год.
Пусть одна дивизия получит новые вооружения, а две дивизии модернизированные в общем обьёме это:
200 новых танков (Т-90; Т-15) и 400 модернизированных (Т-90, Т-80, Т-72)
По БМП те-же цифры (БМП-3, Драгун, БМП-2 Бережок, Т-15, Курганец-25)
САУ МСТА/Коалиция - 3 полка по 36 ед - 108 ед
РСЗО Торнадо-Г - 3 полка по 36-48 ед 108 -144 ед.
ПВО - 3 полка Бук М3 , Тор М2
Цифры вполне реальные, нужно их строго придерживаться не менее 10 лет подряд без оглядки на либерастическую оппозицию...
|
0Сообщить модератору
|
BorSch
4196
|
№6
12.09.2017 19:00
Цитата, q
Т-15 завершил пробеговые испытанияЗнать бы еще что это такое. Если речь об испытаниях унифицированного с танком шасси - почему не проводили параллельно? Почему раньше такой термин не звучал, например по отношению к танку? Ладно, пробеговые так пробеговые. Кто-нибудь вообще знает, что за "крылья" у этого агрегата по бокам в носовой части, делающие его невпихуемым в самолет или на ж/д вагон, для каких целей они служат? - надеюсь следующие испытания не будут называться "летными"?
|
0Сообщить модератору
|
Leron
3162
|
№7
12.09.2017 19:11
Цитата, BorSch сообщ. №6
Знать бы еще что это такое. Если речь об испытанияхокончание ОКР, тут машину гоняют в хвост и гриву испытывая шасси. далее гос испытания.
|
0Сообщить модератору
|
BorSch
4196
|
№8
12.09.2017 19:33
Цитата, Leron сообщ. №7
далее гос испытанияПростите, по аналогии с танком далее - "стрельбовые". А гос. - году к 2022-му, не раньше.
|
0Сообщить модератору
|
Leron
3162
|
№9
12.09.2017 20:57
Цитата, BorSch сообщ. №8итог по ходовой части проводят в конце испытаний когда намотаны км..
|
0Сообщить модератору
|
ankh-andrej
947
|
№10
12.09.2017 21:15
Цитата, q
Кто-нибудь вообще знает, что за "крылья" у этого агрегата по бокам в носовой части, делающие его невпихуемым в самолет или на ж/д вагон, для каких целей они служат?Система снижения заметности в ИК-диапазоне за счёт рассеивателей выхлопа.
|
0Сообщить модератору
|
Grey_wolf
3374
|
№11
12.09.2017 21:28
Цитата, BorSch сообщ. №6
Знать бы еще что это такое. Если речь об испытаниях унифицированного с танком шасси - почему не проводили параллельно?Наверное требуют отдельных процедур по госту. Да и отличаются они с танком, движок то спереди. Значит технологические различия есть.
|
+1Сообщить модератору