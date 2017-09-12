Перспективная тяжелая БМП Т-15 завершила пробеговые испытания



Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» на RAE-2015.

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» на RAE-2015.Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В последнее время основная масса сообщений, появлявшихся в СМИ, как правило, касались танка Т-14 на платформе Армата". Информации о создании тяжелой боевой машине пехоты Т-15 практически отсутствовала. К тому же, подозрительным выглядело то, что ТБМП не принимала участия в Парадах на Красной площади в этом и минувших годах.

Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» на RAE-2015. Источник: Денис Передриенко / www.vestnik-rm.ru

И вот сегодня в Нижнем Тагиле на пресс-конференции Генеральный директор ОАО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения", Главный конструктор Андрей Терликов озвучил следующую информацию: Т-15 завершил пробеговые испытания. Получается, что с данной машиной все нормально.

БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит». Источник: УКБТМ

Что же касается танка, то Т-14 окончил очередной этап предварительных испытаний - стрельбовый. Выполнение ТТЗ подтверждается. Окончание испытаний и приемка на вооружение ожидаются не ранее 2020 года. Есть решение МО о проведении опытно-войсковой эксплуатации небольшой партии машин, по итогам которой будет принято решение об объемах закупок.

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