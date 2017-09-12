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Перспективная тяжелая БМП Т-15 завершила пробеговые испытания

12.09.2017 Вестник Мордовии 2399 11
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БМП Т-15
Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» на RAE-2015.
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В последнее время основная масса сообщений, появлявшихся в СМИ, как правило, касались танка Т-14 на платформе Армата". Информации о создании тяжелой боевой машине пехоты Т-15 практически отсутствовала. К тому же, подозрительным выглядело то, что ТБМП не принимала участия в Парадах на Красной площади в этом и минувших годах.


Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» на RAE-2015.
Источник: Денис Передриенко / www.vestnik-rm.ru

И вот сегодня в Нижнем Тагиле на пресс-конференции Генеральный директор ОАО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения", Главный конструктор Андрей Терликов озвучил следующую информацию: Т-15 завершил пробеговые испытания. Получается, что с данной машиной все нормально.


БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит».
Источник: УКБТМ

Что же касается танка, то Т-14 окончил очередной этап предварительных испытаний - стрельбовый. Выполнение ТТЗ подтверждается. Окончание испытаний и приемка на вооружение ожидаются не ранее 2020 года. Есть решение МО о проведении опытно-войсковой эксплуатации небольшой партии машин, по итогам которой будет принято решение об объемах закупок.


Видео пресс-конференции
09.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Т-15
Компании
КБТМ Омск
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 11, отображено с 1 по 11
RU
SteSus
1668
№1
12.09.2017 11:45
Цитата, q
Что же касается танка, то Т-14 окончил очередной этап предварительных испытаний - стрельбовый. Выполнение ТТЗ подтверждается. Окончание испытаний и приемка на вооружение ожидаются не ранее 2020 года.
Годам к 30м осилят?
+1
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RU
Дмитрий В.
372
№2
12.09.2017 12:23
Цитата, SteSus сообщ. №1
Годам к 30м осилят?
Вероятно, это оправдано. Ведь создается задел лет на 50 вперед.

Т-72 тоже долго создавали, лет 10, доводили.
В результате и сейчас он выглядит достойно.
+2
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RU
ankh-andrej
947
№3
12.09.2017 12:28
Плохо будет, если нас догонят другие за это время.
+3
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RU
aleks55
464
№4
12.09.2017 18:06
Всё зависит от либерального блока в правительстве ведь либералы финансы до сих пор не выпустили из своих рук. А их хозяева в забугорном обкоме очень не хотят серийного производства всей этой техники. Они вдруг зарыдали о пенсионерах и детях. Песня в духе конца 80-х, но видели их заботу в 90-х. Так ,что военная наука и производство делают всё что надо, но не всё от них зависит. Это не СССР времён расцвета.
-1
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RU
штурм
2977
№5
12.09.2017 18:27
чтобы достичь поставленных президентом задач по 70% обеспечению ВС новыми и модернизированными образцами только в сухопутных войсках ежегодно должны перевооружаться не менее трёх дивизий в год.
Пусть одна дивизия получит новые вооружения, а две дивизии модернизированные   в общем обьёме это:
200 новых танков (Т-90; Т-15) и 400 модернизированных (Т-90, Т-80, Т-72)
По БМП те-же цифры (БМП-3, Драгун, БМП-2 Бережок, Т-15, Курганец-25)
САУ МСТА/Коалиция  - 3 полка по 36 ед - 108 ед
РСЗО Торнадо-Г - 3 полка по 36-48 ед  108 -144 ед.
ПВО - 3 полка  Бук М3 , Тор М2

Цифры вполне реальные, нужно их строго придерживаться не менее 10 лет подряд без оглядки на либерастическую оппозицию...
0
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RU
BorSch
4196
№6
12.09.2017 19:00
Цитата, q
Т-15 завершил пробеговые испытания
Знать бы еще что это такое. Если речь об испытаниях унифицированного с танком шасси - почему не проводили параллельно? Почему раньше такой термин не звучал, например по отношению к танку? Ладно, пробеговые так пробеговые. Кто-нибудь вообще знает, что за "крылья" у этого агрегата по бокам в носовой части, делающие его невпихуемым в самолет или на ж/д вагон, для каких целей они служат? - надеюсь следующие испытания не будут называться "летными"?
0
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RU
Leron
3162
№7
12.09.2017 19:11
Цитата, BorSch сообщ. №6
Знать бы еще что это такое. Если речь об испытаниях
окончание ОКР, тут машину гоняют в хвост и гриву испытывая шасси. далее гос испытания.
0
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RU
BorSch
4196
№8
12.09.2017 19:33
Цитата, Leron сообщ. №7
далее гос испытания
Простите, по аналогии с танком далее - "стрельбовые". А гос. - году к 2022-му, не раньше.
0
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RU
Leron
3162
№9
12.09.2017 20:57
Цитата, BorSch сообщ. №8
итог по ходовой части проводят в конце испытаний когда намотаны км..
0
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RU
ankh-andrej
947
№10
12.09.2017 21:15
Цитата, q
Кто-нибудь вообще знает, что за "крылья" у этого агрегата по бокам в носовой части, делающие его невпихуемым в самолет или на ж/д вагон, для каких целей они служат?
Система снижения заметности в ИК-диапазоне за счёт рассеивателей выхлопа.
0
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UA
Grey_wolf
3374
№11
12.09.2017 21:28
Цитата, BorSch сообщ. №6
Знать бы еще что это такое. Если речь об испытаниях унифицированного с танком шасси - почему не проводили параллельно?
Наверное требуют отдельных процедур по госту. Да и отличаются они с танком, движок то спереди. Значит технологические различия есть.
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