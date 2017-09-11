Индия успешно испытала противотанковую ракету третьего поколения
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Комплекс Nag. Фото с сайта uk.ask.com.
Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии сообщает об успешном испытании новой противотанковой ракеты Nag. Индийцы относят свою разработку к третьему поколению ПТУР, что в случае подтверждения информации и начале серийного производства, может вывести эту страну в число технологических лидеров в этой сфере.
Индия успешно испытала противотанковую ракету третьего поколения
К третьему поколению противотанковых ракет относят ракеты оснащенные полноценной головкой самонаведения и способные работать по принципу "выстрелил-забыл". Первым серийным противотанковым ракетным комплексом стал американский FGM-148 Javelin. Российский "Корнет" относится к поколению 2+ и имеет полуавтоматическое наведение на цель. В случае же третьего поколения оператору предполагается прицелиться, захватить цель, выстрелить и сразу же после этого менять позицию, ракета всю дальнейшую работу сделает самостоятельно.
В настоящее время индийцы могут стать вторыми в мире, создавшими противотанковый комплекс, оснащенный ракетами третьего поколения. Индийские разработчики сообщают, что последние успешные испытания противотанкового комплекса Nag были проведены в июне 2017 года.
Во время пусков проводилось соответствующее наблюдение, как сообщают разработчики "все радары, электрооптические системы, телеметрические системы и другие станции отслеживали ракеты и контролировали все параметры. Испытание ракеты соответствовало всем требованиям". Предполагается, что уже в ближайшее время может быть развернуто серийное производство подобных комплексов.
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11.09.2017
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