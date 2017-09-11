Разработка беспилотного конвертоплана "Эра-71" завершится к концу года



Рисунок беспилотного конвертоплана "Эра-71".

Источник: www.aviaport.ru Рисунок беспилотного конвертоплана "Эра-71".Источник: www.aviaport.ru

Москва. 11 сентября. АвиаПорт - ООО "Аэроксо" к концу 2017 года завершит разработку скоростного беспилотного конвертоплана, сообщил "АвиаПорту" генеральный директор предприятия Эльдар Разроев.

Он отметил, что в настоящее время компания занята исполнением контракта на поставку беспилотных конвертопланов инозаказчику, и ресурсов на широкомасштабные работы по "Эра-71" недостаточно.

Первый образец беспилотника прошёл полный цикл аэродинамических испытаний в Московском авиационном институте (МАИ), а также начал лётные испытания. По результатам этих работ было понято решение о перепроектировании и внесении изменений в конструкцию беспилотника, отметил собеседник.

Он также сообщил, что в дальнейшем планируется создание ряда беспилотных конвертопланов "70" серии, начиная с "Эра-71". Первый БЛА в серии - "Эра-71" - обладает силовой установкой с электродвигателем, питаемым от аккумулятора. Последующая модификация под обозначением "Эра-72" будет оснащена гибридной силовой установкой.

Э.Разроев также отметил, что компоновка беспилотника "Эра-71" практически аналогична конструктивной и аэродинамической схеме беспилотных конвертопланов "Эра-101" и "Эра-102". Стартовая масса конвертоплана "Эра-71" составляет порядка 15 кг. Ожидается, что крейсерская скорость может достигнуть показателя около 300 км/ч вместо сегодняшних 150 км/ч.

Руководитель предприятия напомнил, что беспилотники "Эра-51" и "Эра-101" имеют в качестве силовой установки электродвигатели, а беспилотники "Эра-52" и "Эра-102" оснащены гибридной силовой установкой без аккумуляторов на борту. Для питания электродвигателей беспилотника устанавливается двигатель внутреннего сгорания с приводом генератора.

Дмитрий Козлов