Работа по земле: зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок



Истребители Су-35С.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Истребители Су-35С.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости, Андрей Станавов. Новейшие истребители Су-35 впервые выполнят учебное бомбометание на Сахалине, сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа. Уточняется, что самолеты уничтожат мишени, имитирующие колонны тяжелой бронетехники. Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. На первый взгляд может показаться, что эти машины созданы исключительно для динамичных воздушных боев, но никак не для перевозки смертоносного груза из точки А в точку Б с последующим сбросом на головы потенциального противника.

Однако, несмотря на наличие в ВКС России широкого спектра бомбардировщиков и штурмовиков, пилотов-истребителей тоже "натаскивают" на так называемую "работу по земле": учат ориентироваться на местности, находить цели и выполнять высокоточные и ковровые бомбардировки. О том, зачем нужны российским воздушным асам эти навыки и для чего под крыльями "тридцать пятых" рядом с ракетами "воздух - воздух" стали подвешивать свободнопадающие фугасные авиабомбы, - в материале РИА Новости.

Нелишний груз

Интересно, что переделывать истребители в бомбовозы неоднократно пытались еще во время Великой Отечественной войны. Глядя на то, как люфтваффе и союзники вооружают свои легкие самолеты бомбами, советские конструкторы предлагали собственные идеи. Одним из таких проектов стал истребитель-бомбардировщик Як-9Б, созданный на базе серийного Як-9.

Без бомб Як-9Б мог работать как фронтовой истребитель, а с бомбами - как скоростной истребитель-бомбардировщик для подавления точечных наземных целей. Легкая машина могла незаметно подойти к цели, быстро ударить по земле, самостоятельно отбиться от самолетов противника и вернуться на базу за новой "посылкой".

"Например, 22 октября 1944 года 50 Як-9Б из двух полков: 409 ИАП и 909 ИАП, и эскадрилья штурмовиков из 311 ШАД (Штурмовая авиадивизия) вылетели для удара по вражескому аэродрому. В пути им встретилась пара FW-190, два Як-9Б отделились от строя и - несмотря на то, что были нагружены бомбами - подбили один "фокке-вульф", - из исторической книги Сергея Иванова "Война в воздухе".

Конечно, хватало и минусов. Из-за отсутствия бомбового прицела летчику приходилось целиться "на глазок": направив самолет на цель, он ждал, пока она скроется за обрезом капота, считал до трех и поворачивал тумблер сброса. Точность такого метода, конечно, оставляла желать лучшего. Кроме того, нагруженный тротилом и железом самолет существенно прибавлял в массе, терял балансировку и плохо управлялся. Пилотировать его могли только опытные летчики.

Стратегический подтекст

Если эффективность подобного применения истребительной авиации оценили в годы Великой Отечественной войны, то сегодня эта тема становится еще более актуальной. У истребителей многократно возросли скорость, дальность и грузоподъемность. К примеру, Су-35 разгоняется до 2,5 тысячи километров в час и может взять с собой до восьми тонн бомб на 12 точках подвески. Это более чем в три раза превышает максимальную бомбовую нагрузку дальнего советского бомбардировщика Ил-4, который в начале войны участвовал в легендарных воздушных налетах на Берлин. По грузоподъемности не дотягивает до "сушки" даже Boeing B-17 Flying Fortress - знаменитая "летающая крепость" союзников.

По информации самого разработчика, кроме перехвата воздушных целей истребитель Су-35 предназначен для поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных расстояниях от аэродрома базирования. При этом за счет современного бортового радиоэлектронного комплекса машина может одновременно отрабатывать цели в режимах "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Новейшие самолеты уже успели неплохо себя зарекомендовать в роли бомбардировщиков: ВКС с их помощью нанесли не один мощный удар по позициям боевиков в Сирии. Пилоты "сушек" успешно совмещают эту работу с выполнением основных задач по воздушному прикрытию фронтовых и дальних бомбардировщиков.

В частности, в начале сентября базирующиеся на авиабазе Хмеймим российские Су-35 и Су-34 бетонобойными бомбами уничтожили командный пункт, узел связи и четырех влиятельных полевых командиров неподалеку от города Дейр-эз-Зор. По данным Минобороны, в их числе был ликвидирован "министр войны" ИГ* Гулмурод Халимов.

Высокая маневренность позволяет "тридцать пятым" идти к цели плотным строем, за счет чего четыре самолета на экране вражеского локатора выглядят как одиночный. При этом массированный ракетно-бомбовый удар четырех "сушек" сопоставим по мощности с атакой дальнего бомбардировщика. Напомним, четыре истребителя суммарно могут нести 32 тонны бомб, что почти на 10 тонн превышает боезапас одного Ту-22М3, ограниченный 24 тоннами.

Дополнительные топливные баки дают возможность "тридцадь пятым" преодолевать на одной заправке около 3600 километров, что делает их вполне себе дальнобойными скоростными носителями бомб и ракет "воздух - поверхность", способными решать не только тактические, но и стратегические задачи по уничтожению пунктов управления, военных баз, аэродромов, транспортных узлов и узлов связи, шахт баллистических ракет.

Сам себе прикрытие

При этом никакой эскорт такому ударному кулаку не требуется: Су-35 по природе отличные "воздушные бойцы", поэтому в состоянии мгновенно пресечь попытку перехвата и дать отпор любым истребителям противника, оказавшимся в зоне их действия.

Американский журнал The National Interest в конце июля назвал российский сверхманевренный Су-35С "возможно, лучшим в истории авиации истребителем ближнего боя". Особенность двигателей этого самолета АЛ-41Ф1С - возможность управления вектором тяги во всех ракурсах. Это позволяет самолету быстро и практически без инерции менять направление движения, высоту и положение в пространстве.

Машина "заточена" как для автономных действий, так и для боевой работы в составе группы, а также в контуре управления вооруженными силами от воздушных, наземных и корабельных командных пунктов. Предусмотрены возможности для атаки наземных и морских целей управляемыми высокоточными ракетами без входа в зону действия ПВО.

Перед сбросом бомб пилоту не нужно, как в 1944-м, искать ориентиры и считать до трех - местоположение самолета с высокой точностью определяется за счет новейшей бесплатформенной инерциальной навигационной системы БИНС-СП2, автономно работающей без спутниковой навигации и связи с наземными службами. Архитектура системы построена на базе трех лазерных гироскопов и трех кварцевых акселерометров. Именно такая будет использоваться на истребителе пятого поколения Т-50. Глаза и уши самолета - самая мощная в мире радиолокационная система "Ирбис", способная обнаруживать цели на расстоянии 400 километров, одновременно сопровождать до 30 воздушных и четырех наземных объектов, атакуя восемь наиболее опасных.

Сегодня в составе ВКС России имеется более 60 истребителей этого типа, причем, по планам компании "Сухой", до конца 2017 года в строй встанут еще 10 таких машин. Многофункциональность и отличные боевые качества делают Су-35 привлекательным в глазах не только Минобороны России, но и зарубежных заказчиков. В частности, официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева ранее сообщила, что контракт на поставку этих машин в Объединенные Арабские Эмираты может быть подписан до конца 2017 года. Отмечалось, что речь может идти о нескольких десятках единиц.

Кроме того, закупить у России "тридцать пятые" рассчитывает Индонезия: сообщалось, что до конца этого года со страной может быть заключено соглашение на 11 самолетов. Первый экспортный контракт по Су-35 был подписан в 2015 году с Китаем, выплатившим за два десятка самолетов около 2,5 миллиарда долларов. Ранее "сушки" эксплуатировались только Воздушно-космическими силами России.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.