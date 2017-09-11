В США рассмотрят установку боевых дронов на F-16 и F/A-18
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Истребитель Boeing F/A-18E Super Hornet авиации ВМС США .
Источник: Boeing
Согласно информации интернет-портала Warspot, сетевой журнал Popular Mechanics сообщает о намерении придать американским истребителям беспилотных помощников-"телохранителей". О соответствующем конкурсе под названием Flying Missile Rail объявило Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) военного ведомства США.
|Flying Missile Rail.
|Источник: www.popularmechanics.com
В рамках обозначенной программы предполагается разработка летающих носителей ракет класса "воздух-воздух". Они будут стартовать в воздухе с самолетов F-16 и F/A-18, на которые будут предварительно устанавливаться. Благодаря этому Пентагон намерен обеспечить устаревающие модели дополнительной живучестью. К примеру, при обнаружении превосходящего вражеского истребителя пилотом он сможет выпустить беспилотник, вооруженный ракетами и ретироваться на безопасное расстояние.
В соответствии с предъявляемыми требованиями, продолжительность полета БЛА данного типа должно достигать не менее 20 минут, скорость – около 1100 км/ч, вооружение должны представлять две ракеты.
Однако главной задачей при реализации программы является не разработка конструкции беспилотника, а создание мобильных сборочных линий с высокой производительностью. Ожидается, что их выпуск будет способен развернуться в полевых условиях благодаря мобильным сборочным линиям, умещающимся в несколько транспортных контейнеров. Это позволит в течение нескольких дней боевому подразделению самостоятельно собирать десятки указанных дронов.
В настоящее время программа Flying Missile Rail находится на стадии концепта. Если всё же поставленная задача будут реализована, парк устаревающих истребителей США сможет получить новое дыхание.
Использованы фотографии: http://www.popularmechanics.com/military/aviation/news/a28100/darpa-fact...
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11.09.2017
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