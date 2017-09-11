Росгвардии предложат катера "Грачонок" для охраны Керченского моста



Катер специального назначения "Грачонок".

Источник: vpk-news.ru Катер специального назначения "Грачонок".Источник: vpk-news.ru

Зеленодольский судостроительный завод готов предложить Росгвардии катера специального назначения "Грачонок" для охраны Керченского моста, сообщает RNS со ссылкой на генерального директора компании Рената Мистахова.

"В первую очередь это катера специального назначения проекта 21980, прекрасно зарекомендовавшие себя в составе ВМФ России", — сказал Мистахов, отвечая на вопрос о том, какую технику завод готов предложить Росгвардии для охраны моста в Крым.

При этом, по его словам, в данный момент завод не строит суда для недавно образованного ведомства.

В мае текущего года в Росгвардии проявили интерес к новой техники специально для охраны Керченского моста и защиты атомных объектов. "С учетом специфики нашего ведомства, в первую очередь нас интересуют средства охраны атомных объектов, важных стратегических объектов, а также защита Керченского моста", — сказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

В частности, глава ведомства отметил, что Росгвардия интересуется робототехническими и беспилотными комплексами.

"Грачонок" — серия противодиверсионных катеров проекта 21980 для охраны водного района, имеет на вооружении гранатометы, пулеметные установки и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-1". Судна строятся с 2008 года и широко используются в Военно-морском флоте России.