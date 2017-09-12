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Прогресс Индии в переговорах с Россией по вопросу лизинга второй атомной подводной лодки проекта 971

12.09.2017 bmpd.livejournal.com 717 11
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Как сообщает индийский ресурс theprint.in, Индия находится в стадии активного продвижения детальных переговоров с Россией по вопросу о взятии в аренду для индийского флота второй атомной подводной лодки проекта 971. Соглашение по данному вопросу было подписано сторонами в октябре 2016 года [во время визита Владимира Путина на саммит БРИКС в Гоа - bmpd]. Стоимость соглашения оценивается в 2,5 млрд долл, а срок его реализации составляет 78 месяцев.

Атомные многоцелевые подводные лодки ВМФ России К-295 "Самара" и К-391 "Братск" проекта 971 в ожидании ремонта на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, июнь 2016 года (с) Userg / forums.airbase.ru

В течении этого срока атомная подводная лодка проекта 971 из состава ВМФ России должна пройти ремонт и переоборудование в Северодвинске [на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" - bmpd], после чего будет передана Индии в аренду сроком на десять лет.

Сообщается, что группа индийских специалистов уже посетила предприятие в Северодвинске и отобрала одну из находящихся там подводных лодок проекта 971 для получения Индией.

Речь, по данным ресурса, идет об одной из двух лодок проекта 971 Тихоокеанского флота, доставленных на СМП на ремонт в 2014 году - К-295 "Самара" и К-391 "Братск".
11.09.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Индия
Россия
Продукция
К-295 Самара
К-391 Братск
Компании
Звездочка
Персоны
Путин Владимир
Проекты
971 Щука-Б
БРИКС
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 11, отображено с 1 по 11
RU
SteSus
1668
№1
12.09.2017 12:28
Если Россия неспособна содержать сама свой подводный флот, то пусть хоть индусы попользуются. Всё лучше чем сгниёт у причала.
+3
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KZ
В.К.О.
456
№2
12.09.2017 13:06
Цитата, SteSus сообщ. №1
Если Россия неспособна содержать сама свой подводный флот, то пусть хоть индусы попользуются. Всё лучше чем сгниёт у причала.
Угу.. А Вас это совсем не беспокоит..? А то что Индия содаёт свою МБР с дальностью действия в 10 000 км с ядерной боеголовкой Вас не беспокоит. А против кого она её создаёт..? Так что я бы не спешил вооружать Индию АПЛ...
0
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RU
SteSus
1668
№3
12.09.2017 13:19
Цитата, q
Угу.. А Вас это совсем не беспокоит..?
Меня беспокоит, что Россия не может/не хочет содержать флот, но хотя бы получит деньги за лизинг. Лучше чем ничего.
Цитата, q
А против кого она её создаёт..? Так что я бы не спешил вооружать Индию АПЛ..
Китай? Пакистан?
+4
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KZ
В.К.О.
456
№4
12.09.2017 13:27
Цитата, SteSus сообщ. №3
Китай? Пакистан?
Вы на карту то посмотрите. Против Китая и Пакистана им за глаза хватит и ракет средней дальности. Они у них всю территорию Китая и Пакистана перекрывают по дальности.
Цитата, SteSus сообщ. №3
Меня беспокоит, что Россия не может/не хочет содержать флот, но хотя бы получит деньги за лизинг. Лучше чем ничего.
т.е. главное продать и деньги получить. А кому продать дело десятое..?
0
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RU
просто экспл
3751
№5
12.09.2017 13:31
Цитата, В.К.О. сообщ. №4
Вы на карту то посмотрите. Против Китая и Пакистана им за глаза хватит и ракет средней дальности. Они у них всю территорию Китая и Пакистана перекрывают по дальности.
думаете на Россию нацелились ? а смысл ?  у нас с ними конфликтов и территориальных споров нету , мы вообще не соседи , а вот против матрасов на всякий случай стоит иметь , а то мало ли матрасы начнут вспоминать про права коров которые там и так священные .
+4
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RU
SteSus
1668
№6
12.09.2017 13:43
Цитата, q
т.е. главное продать и деньги получить. А кому продать дело десятое..?
Китайцам я бы не продал, а Индусы ни угрозы России не представляют ни копипастом не занимаются. Тем более, что лодка не стратег, а многоцелевая.
+1
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KZ
В.К.О.
456
№7
12.09.2017 14:13
Цитата, SteSus сообщ. №6
а Индусы ни угрозы России не представляют ни копипастом не занимаются. Тем более, что лодка не стратег, а многоцелевая.
А то что Индия всё таки ядерная держава Вас не беспокоит..? Вы точно уверены что Индия не переменит вдруг своё отношение к России..?
0
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RU
mikhalich
4949
№8
12.09.2017 14:45
Цитата, В.К.О. сообщ. №2
А то что Индия содаёт свою МБР с дальностью действия в 10 000 км с ядерной боеголовкой

Как это относится к МЦАПЛ?

Как это продажа МЦАПЛ поможет разработке МБР?

Если они разрабатывают МБР то все, рынок отдать?

Любая нормальная суверенная страна хочет иметь ЯО и МБР.  Индия вроде нормальная и даже чересчур суверенная иногда, потому хочет и будет делать МБР. Не против кого-то, а для себя. Цели найдутся.
+3
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KZ
В.К.О.
456
№9
12.09.2017 14:56
Цитата, mikhalich сообщ. №8
Если они разрабатывают МБР то все, рынок отдать?

Любая нормальная суверенная страна хочет иметь ЯО и МБР.
Да но не всем странам позволено иметь ЯО и МБР.. Вон одну азиатскую суверенную страну которая тоже очень хочет иметь ЯО и МБР душат санкциями и полной экономической блокадой именно за это. ей не то что многоцелевые АПЛ а вообще всю внешнюю торговлю даже  запретили... Какие то двойные стандарты..
0
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RU
mikhalich
4949
№10
12.09.2017 14:59
Цитата, В.К.О. сообщ. №9
но не всем странам позволено иметь ЯО и МБР.

Это реликт холодной войны. ЯО уже расползлось и остановить вряд ли получится.

Цитата, В.К.О. сообщ. №9
суверенную страну которая тоже очень хочет иметь ЯО и МБР душат санкциями и полной экономической блокадой именно за это

ну так они умные и правильно все делают, ЯО = гарант суверенитета. Ким все понимает. Другим от этого припекает, вот они и истерят.
0
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KZ
В.К.О.
456
№11
12.09.2017 15:15
Цитата, mikhalich сообщ. №10
Это реликт холодной войны. ЯО уже расползлось и остановить вряд ли получится.
В том то всё и дело..
Цитата, mikhalich сообщ. №10
Другим от этого припекает, вот они и истерят.
При чём истерят не только лишь те кого припекает.. тут другие интересы.
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