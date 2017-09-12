Прогресс Индии в переговорах с Россией по вопросу лизинга второй атомной подводной лодки проекта 971
|
|
Как сообщает индийский ресурс theprint.in, Индия находится в стадии активного продвижения детальных переговоров с Россией по вопросу о взятии в аренду для индийского флота второй атомной подводной лодки проекта 971. Соглашение по данному вопросу было подписано сторонами в октябре 2016 года [во время визита Владимира Путина на саммит БРИКС в Гоа - bmpd]. Стоимость соглашения оценивается в 2,5 млрд долл, а срок его реализации составляет 78 месяцев.
Атомные многоцелевые подводные лодки ВМФ России К-295 "Самара" и К-391 "Братск" проекта 971 в ожидании ремонта на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, июнь 2016 года (с) Userg / forums.airbase.ru
В течении этого срока атомная подводная лодка проекта 971 из состава ВМФ России должна пройти ремонт и переоборудование в Северодвинске [на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" - bmpd], после чего будет передана Индии в аренду сроком на десять лет.
Сообщается, что группа индийских специалистов уже посетила предприятие в Северодвинске и отобрала одну из находящихся там подводных лодок проекта 971 для получения Индией.
Речь, по данным ресурса, идет об одной из двух лодок проекта 971 Тихоокеанского флота, доставленных на СМП на ремонт в 2014 году - К-295 "Самара" и К-391 "Братск".
|
11.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.09.2017 По щучьему: как АПЛ проекта 971 вышли в топ-5 самого опасного оружия России
26.09.2014 А обратно - уйдут сами
17.12.2013 Атомную подлодку «Барнаул» пустят под нож
25.10.2013 Российский флот модернизирует атомные подводные лодки проекта 971 «Щука-Б»
10.10.2013 «Звездочка» проведет модернизацию подлодок проекта «Щука-Б»
02.05.2017 В 2018 году ВМФ получит первую модернизированную по проекту 971М многоцелевую АПЛ К-328 «Леопард»
16.12.2013 Гендиректор "Звездочки": на ремонт идут подлодки даже с Тихого океана
22.08.2012 Президент вспомнил про старые субмарины
|
SteSus
1668
|
№1
12.09.2017 12:28
Если Россия неспособна содержать сама свой подводный флот, то пусть хоть индусы попользуются. Всё лучше чем сгниёт у причала.
|
+3Сообщить модератору
|
В.К.О.
456
|
№2
12.09.2017 13:06
Цитата, SteSus сообщ. №1
Если Россия неспособна содержать сама свой подводный флот, то пусть хоть индусы попользуются. Всё лучше чем сгниёт у причала.Угу.. А Вас это совсем не беспокоит..? А то что Индия содаёт свою МБР с дальностью действия в 10 000 км с ядерной боеголовкой Вас не беспокоит. А против кого она её создаёт..? Так что я бы не спешил вооружать Индию АПЛ...
|
0Сообщить модератору
|
SteSus
1668
|
№3
12.09.2017 13:19
Цитата, q
Угу.. А Вас это совсем не беспокоит..?Меня беспокоит, что Россия не может/не хочет содержать флот, но хотя бы получит деньги за лизинг. Лучше чем ничего.
Цитата, q
А против кого она её создаёт..? Так что я бы не спешил вооружать Индию АПЛ..Китай? Пакистан?
|
+4Сообщить модератору
|
В.К.О.
456
|
№4
12.09.2017 13:27
Цитата, SteSus сообщ. №3
Китай? Пакистан?Вы на карту то посмотрите. Против Китая и Пакистана им за глаза хватит и ракет средней дальности. Они у них всю территорию Китая и Пакистана перекрывают по дальности.
Цитата, SteSus сообщ. №3
Меня беспокоит, что Россия не может/не хочет содержать флот, но хотя бы получит деньги за лизинг. Лучше чем ничего.т.е. главное продать и деньги получить. А кому продать дело десятое..?
|
0Сообщить модератору
|
просто экспл
3751
|
№5
12.09.2017 13:31
Цитата, В.К.О. сообщ. №4
Вы на карту то посмотрите. Против Китая и Пакистана им за глаза хватит и ракет средней дальности. Они у них всю территорию Китая и Пакистана перекрывают по дальности.думаете на Россию нацелились ? а смысл ? у нас с ними конфликтов и территориальных споров нету , мы вообще не соседи , а вот против матрасов на всякий случай стоит иметь , а то мало ли матрасы начнут вспоминать про права коров которые там и так священные .
|
+4Сообщить модератору
|
SteSus
1668
|
№6
12.09.2017 13:43
Цитата, q
т.е. главное продать и деньги получить. А кому продать дело десятое..?Китайцам я бы не продал, а Индусы ни угрозы России не представляют ни копипастом не занимаются. Тем более, что лодка не стратег, а многоцелевая.
|
+1Сообщить модератору
|
В.К.О.
456
|
№7
12.09.2017 14:13
Цитата, SteSus сообщ. №6
а Индусы ни угрозы России не представляют ни копипастом не занимаются. Тем более, что лодка не стратег, а многоцелевая.А то что Индия всё таки ядерная держава Вас не беспокоит..? Вы точно уверены что Индия не переменит вдруг своё отношение к России..?
|
0Сообщить модератору
|
mikhalich
4949
|
№8
12.09.2017 14:45
Цитата, В.К.О. сообщ. №2
А то что Индия содаёт свою МБР с дальностью действия в 10 000 км с ядерной боеголовкой
Как это относится к МЦАПЛ?
Как это продажа МЦАПЛ поможет разработке МБР?
Если они разрабатывают МБР то все, рынок отдать?
Любая нормальная суверенная страна хочет иметь ЯО и МБР. Индия вроде нормальная и даже чересчур суверенная иногда, потому хочет и будет делать МБР. Не против кого-то, а для себя. Цели найдутся.
|
+3Сообщить модератору
|
В.К.О.
456
|
№9
12.09.2017 14:56
Цитата, mikhalich сообщ. №8
Если они разрабатывают МБР то все, рынок отдать?Да но не всем странам позволено иметь ЯО и МБР.. Вон одну азиатскую суверенную страну которая тоже очень хочет иметь ЯО и МБР душат санкциями и полной экономической блокадой именно за это. ей не то что многоцелевые АПЛ а вообще всю внешнюю торговлю даже запретили... Какие то двойные стандарты..
|
0Сообщить модератору
|
mikhalich
4949
|
№10
12.09.2017 14:59
Цитата, В.К.О. сообщ. №9
но не всем странам позволено иметь ЯО и МБР.
Это реликт холодной войны. ЯО уже расползлось и остановить вряд ли получится.
Цитата, В.К.О. сообщ. №9
суверенную страну которая тоже очень хочет иметь ЯО и МБР душат санкциями и полной экономической блокадой именно за это
ну так они умные и правильно все делают, ЯО = гарант суверенитета. Ким все понимает. Другим от этого припекает, вот они и истерят.
|
0Сообщить модератору
|
В.К.О.
456
|
№11
12.09.2017 15:15
Цитата, mikhalich сообщ. №10
Это реликт холодной войны. ЯО уже расползлось и остановить вряд ли получится.В том то всё и дело..
Цитата, mikhalich сообщ. №10
Другим от этого припекает, вот они и истерят.При чём истерят не только лишь те кого припекает.. тут другие интересы.
|
0Сообщить модератору