Прогресс Индии в переговорах с Россией по вопросу лизинга второй атомной подводной лодки проекта 971

Как сообщает индийский ресурс theprint.in, Индия находится в стадии активного продвижения детальных переговоров с Россией по вопросу о взятии в аренду для индийского флота второй атомной подводной лодки проекта 971. Соглашение по данному вопросу было подписано сторонами в октябре 2016 года [во время визита Владимира Путина на саммит БРИКС в Гоа - bmpd]. Стоимость соглашения оценивается в 2,5 млрд долл, а срок его реализации составляет 78 месяцев.

Атомные многоцелевые подводные лодки ВМФ России К-295 "Самара" и К-391 "Братск" проекта 971 в ожидании ремонта на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, июнь 2016 года (с) Userg / forums.airbase.ru

В течении этого срока атомная подводная лодка проекта 971 из состава ВМФ России должна пройти ремонт и переоборудование в Северодвинске [на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" - bmpd], после чего будет передана Индии в аренду сроком на десять лет.

Сообщается, что группа индийских специалистов уже посетила предприятие в Северодвинске и отобрала одну из находящихся там подводных лодок проекта 971 для получения Индией.

Речь, по данным ресурса, идет об одной из двух лодок проекта 971 Тихоокеанского флота, доставленных на СМП на ремонт в 2014 году - К-295 "Самара" и К-391 "Братск".