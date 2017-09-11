Бахрейн получит истребители F-16V

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 8 cентября 2017 года направило Конгрессу США уведомления о предстоящей продаже Бахрейну по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 19 истребителей Lockheed Martin F-16V Viper и о модернизации в этот вариант 20 наличных истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 40 Королевских ВВС Бахрейна.

Истребители Northrop F-5E Tiger II (бортовой номер "688"), Lockheed Martin F-16C Block 40 (бортовой номер "103") и F-16D Block 40 (бортовой номер "150") Королевских ВВС Бахрейна. Манама, январь 2016 года (с) Jazz / www.fightercontrol.co.uk

Первое уведомление сообщает о предстоящей поставке Бахрейну 19 истребителей Lockheed Martin F-16V (видимо, новой постройки), предполагаемая стоимость поставки 2,785 млрд долл.

Второе уведомление сообщает о предполагаемой модернизации в вариант F-16V 20 наличных истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна, предполагаемая стоимость поставок и работ 1,082 млрд долл.

Согласно содержащемуся в обоих уведомлениях перечню предполагаемого к поставке оборудования, самолеты F-16V для ВВС Бахрейна будут оснащены двигателем General Electric F110-GE-129, бортовой РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР, контейнерами РЭБ Harris AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suite (AIDEWS), и подвесными контейнерами целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper.

Управляемое вооружение в поставку не входит, но приводится список его образцов, которое будет поставлено в единичных количествах для обучения и обработки интеграции: ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder и AIM-120C-7 AMRAAM, ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-154 JSOW, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, противокорабельные ракеты AGM-84 Harpoon, управляемые авиационные бомбы GBU-24 Paveway III, GBU-50 Enhanced Paveway II, GBU-38 JDAM, GBU-54 Laser JDAM и GBU-39 SDB.

Бахрейн таким образом станет вторым заказчиком истребителей F-16V после Тайваня, который в 2016 году заключил с Lockheed Martin контракт на модернизацию в этот вариант своих 142 наличных истребителей F-16A/B Block 20, с проведением работ в 2017-2022 годах. При этом Бахрейн, видимо, станет первым заказчиком самолетов F-16V новой постройки.

Корпорация Lockheed Martin продвигает модификацию F-16V на рынке с 2012 года, рекламируя ее как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16. Летные испытания прототипа-демонстратора F-16V с РЛС AN/APG-83 SABR были начаты в октябре 2015 года.

Бахрейн получил 12 истребителей F-16C/D Block 40 (восемь одноместных F-16C и четыре двухместных F-16D) по программе Peace Crown I по линии FMS в 1989-1990 годах, и еще десять одноместных истребителей F-16C Block 40 по программе Peace Crown II в 2000 году. Сейчас ВВС Бахрейна располагают 20 истребителями F-16C/D Block 40 на вооружении 1-й и 2-й истребительных эскадрилий Истребительного крыла на авиабазе Иса. Также на вооружении 6-й эскадрильи того же крыла продолжают оставаться 12 старых истребителей Northrop F-5E/F Tiger II, для замены которых и приобретаются истребители F-16V новой постройки.