Страх и уверенность перед лицом российских военных учений (The Washington Post, США)



Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017".

Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017".Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Рига, Латвия. - На этой неделе стартуют масштабные российские военные учения, которые многие западные чиновники считают открытой демонстрацией огневой мощи у границ самого уязвимого региона НАТО.

В этих учениях Россия продемонстрирует свои вооруженные силы, которые при президенте Владимире Путине превратились в довольно эффективную силу, уже успевшую показать себя на Украине и в Сирии. Официальное начало этих учений, запланированное на четверг, 14 сентября, - по словам западных наблюдателей, Россия начала развертывать свои силы и средства неделю назад - наступит в тот момент, когда отношения России и Запада находятся на самом низком уровне в истории.

Москва настаивает на том, что в ходе этих учений будет отрабатываться строго оборонительный сценарий, и что в них примут участие не более 12,7 тысячи военнослужащих. Это немного меньше того уровня, при котором в соответствии с международными соглашениями России пришлось бы пригласить наблюдателей НАТО. Глава Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на прошлой неделе заявил, что эти учения не направлены против третьих стран.

Однако высокопоставленные чиновники западных правительств считают, что число российских военных, задействованных в этих учениях, может достигать 100 тысяч.

Страны Балтии, которые окажутся на передовой в случае начала конфликта между Западом и Россией, отрицают информацию о какой-либо непосредственной угрозе, отмечая, что у Кремля нет никаких причин ввязываться с конфликт с силами НАТО, которые в этом году были в значительной мере укреплены. Но они также считают, что недельные военные учения "Запад-2017" призваны посеять страх в их обществах и отправить политический сигнал о том, что Россия - это та же сильная и опасная военная держава, какой она была в эпоху холодной войны.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе высокопоставленные чиновники утверждают, что их разведывательные службы пристально следят за действиями российских военных у их границ. По их словам, нежелание Москвы открыть свои учения для международных наблюдателей повышает риск незапланированного конфликта, который может возникнуть из-за недопонимания.

"Учитывая рост военной активности вдоль наших границ в воздухе, на суше и в море, вероятность инцидентов, просчетов и несчастных случае возрастает, - сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) в своем интервью. - Прозрачность - это лучший способ избежать подобных инцидентов".

Россия ежегодно проводит масштабные военные учения, меняя только военные округа. В этом году в учениях примут участие военные западного округа, который простирается от Кольского полуострова над Арктическим кругом до самой Украины.

Москва неоднократно заявляла о том, что она раскрыла цели и масштабы этих военных учений, в ходе которых будут отрабатываться действия военных в северо-западной части Белоруссии в условиях мятежа сепаратистов, подогреваемого из-за рубежа. Франц Клинцевич, высокопоставленный член верхней палаты российского парламента, отметил, что отказ Запада поверить ей доказывает, что "демонизация России продолжается".

Однако, по словам западных военных чиновников, Россия скрывает истинные масштабы своих военных учений, официальная часть которых пройдет на территории Белоруссии, граничащей с такими членами НАТО, как Польша, Литва и Латвия.

По их словам, совместные с белорусскими войсками учения - это всего лишь прикрытие для масштабной мобилизации российской модернизированной военной машины. Эти учения также будут включать в себя маневры с участием десантников, танковых частей, железнодорожных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, стратегических войск, служб безопасности и частей, находящихся в Калининграде, где стоит российский Балтийский флот.

В одном из элементов этих учений, возможно, примет участие 1-я гвардейская танковая армия России, чье существование само по себе является символом возобновления напряженности в отношениях с Западом. В 2014 году Россия восстановила это формирование, которое было упразднено в 1998 году, а в советскую эпоху задачей 1-й армии был прорыв сквозь натовский строй.

Несмотря на значимость этих учений, западные чиновники, которые дали интервью на прошлой неделе, отвергли гипотезы о том, что за этими учениями скрывается нечто большее.

"Сейчас мы не видим никакой непосредственной угрозы, если говорить о каких-либо масштабных военных операциях против европейских стран", - сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (Edgars Rinkevics) отметил, что лидеры его страны "не паникуют", но сохраняют "настороженность", поскольку "мы сейчас наблюдаем учения наступательного характера, они отрабатывают наступление и блокирование района, они отрабатывают действия, направленные как минимум против четырех членов НАТО под предлогом борьбы с сепаратистами".

С точки зрения стран Балтии, эти учения являются отражением позиции Путина, убежденного, что Россия окружена враждебными и агрессивными силами НАТО, и у этих учений есть две очевидные задачи.

Первая заключается в том, чтобы отработать действия, направленные на блокирование Литвы, Латвии и Эстонии, и лишить доступа к Балтийскому морю те силы НАТО, которые попытаются прийти к ним на помощь. Вторая заключается в том, чтобы поставить перед лидерами США и НАТО стратегическую дилемму, продемонстрировав, что им придется заплатить высокую цену за защиту Прибалтики, и таким образом укрепив сомнения в жизнеспособности альянса.

"Мы в Эстонии уже живем в постоянном страхе. Это самое сильное чувство, охватившее общество - страх. Если общество испытывает страх, им можно манипулировать", - сказал Дмитрий Теперик (Dmitri Teperik), член правления Международного центра обороны и безопасности в Таллинне, Эстония.

Уверенность в том, что НАТО придет странам Балтии на помощь, серьезно пострадала после избрания президента Трампа, который не раз называл этот альянс "устаревшим".

Однако прибытие четырех международных батальонов НАТО - по одному на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу - помогло несколько смягчить беспокойство, чему также способствовали визиты членов администрации Трампа, которые демонстрировали более заметную приверженность принципам альянса, чем сам Трамп. Во время учений "Запад-2017" в каждом государстве Балтии будет присутствовать по одной дополнительной роте американских военнослужащих - по словам Теперика, их присутствие носит символический характер.

"Флаг сообщает России о том, что, если у нее возникает проблема с Польшей или Литвой, ей придется иметь дело с Вашингтоном, - объяснил он. - Предвыборная риторика вызвала немало тревог, но действия Америки доказали, что как государство и как общество она остается приверженной принципам этого альянса".

Страны Балтии и НАТО в целом усвоили уроки 2014 года, когда Россия шокировала весь мир стремительной аннексией Крымского полуострова при помощи "зеленых человечков", как сказал Янис Гарисонс (Janis Garisons), госсекретарь Министерства обороны Латвии.

По его словам, Москва может использовать эти учения, чтобы провести новые кибератаки или применить какие-то другие инструменты информационной войны.

"Они очень успешно нас обманывали. Гибридная война не ограничивается одними лишь зелеными человечками без опознавательных знаков. Она заключается в том, чтобы посеять в нас сомнения, - объяснил Гарисонс. - Информационная война России должна убедить наше общество в том, что наша страна - маленькая и уязвимая, и что НАТО не станет нас защищать".

В течение следующей недели послы из 29 стран-членов НАТО будут встречаться несколько раз, чтобы получать свежую информацию о ходе российских учений. Более того, высокопоставленный чиновник НАТО проведет эту неделю в поездках по странам Балтии и Польше, чтобы также следить за ходом российских учений.

По словам военных стратегов, они будут пристально следить за ходом учений, чтобы лучше понять, каким средствами Россия обладает и какими мотивами руководствуется. Силы НАТО следили за ходом подготовки к учениям, однако ничто из увиденного ими не вызвало у них серьезной тревоги, как сказал командующий ВВС США в Европе.

"Мы пристально следили за их действиями, - отметил генерал ВВС США Тод Уолтерс (Tod Wolters). - К настоящему моменту мы не заметили ничего необычного или экстраординарного, но, повторюсь, мы будем сохранять бдительность".

Дэвид Филипов (David Filipov), Майкл Бирнбаум (Michael Birnbaum)