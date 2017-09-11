Минск пообещал провести учения "Запад-2017" безопасно и прозрачно



Военнослужащий ВС Белоруссии.

Источник: www.belvpo.com Военнослужащий ВС Белоруссии.Источник: www.belvpo.com

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии провело для аккредитованных в стране дипломатов и представителей международных организаций брифинг о белорусско-российских учениях "Запад-2017", на котором было заявлено о планах провести эти военные маневры безопасно и прозрачно.

"В министерстве иностранных дел состоялся брифинг по совместным стратегическим учениям вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2017". В мероприятии приняли участие 56 руководителей и представителей дипломатических миссий из 37 стран и международных организаций, аккредитованных в республике", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Там отмечается, что участники брифинга были проинформированы об основных вопросах, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Белоруссии.

"В ходе мероприятия было особо подчеркнуто, что белорусская сторона предпринимает максимум усилий, чтобы запланированные учения на территории Беларуссии прошли безопасно, транспарентно и эффективно", - подчеркивается в сообщении.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа.