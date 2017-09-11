Минск пообещал провести учения "Запад-2017" безопасно и прозрачно
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Военнослужащий ВС Белоруссии.
Источник: www.belvpo.com
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии провело для аккредитованных в стране дипломатов и представителей международных организаций брифинг о белорусско-российских учениях "Запад-2017", на котором было заявлено о планах провести эти военные маневры безопасно и прозрачно.
"В министерстве иностранных дел состоялся брифинг по совместным стратегическим учениям вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2017". В мероприятии приняли участие 56 руководителей и представителей дипломатических миссий из 37 стран и международных организаций, аккредитованных в республике", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.
Там отмечается, что участники брифинга были проинформированы об основных вопросах, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Белоруссии.
"В ходе мероприятия было особо подчеркнуто, что белорусская сторона предпринимает максимум усилий, чтобы запланированные учения на территории Беларуссии прошли безопасно, транспарентно и эффективно", - подчеркивается в сообщении.
Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа.
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11.09.2017
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