Режим верификации иранской ядерной программы масштабен, заявили в МАГАТЭ
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Башня Азади на площади в Тегеране. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ в ходе мониторинга исполнения Ираном договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) посещают как гражданские, так и военные объекты, и проводимая ими работа является беспрецедентно масштабной, заявил в понедельник журналистам генеральный директор агентства Юкия Амано.
"Со дня имплементации в январе 2016 года МАГАТЭ реализует дополнительный протокол в Иране. В рамках этого протокола, когда они (иранская сторона - ред.) заявляют о своих нуждах (по проверке - ред.), мы обеспечиваем соответствующую возможность, запрашивая доступ. И мы не разделяем гражданские локации и военные, и это касается всех стран, не только Ирана", - сказал он.
"Режим верификации в Иране - наиболее всеобъемлющий из существующих", - подчеркнул Амано.
Гендиректор МАГАТЭ добавил, что, в свою очередь, когда агентство заинтересовано в каком-то объекте, оно даёт властям возможность прояснить его статус, а затем запрашивает на него доступ.
Он также отметил, что у экспертов МАГАТЭ со времени имплементации СВПД было и ещё будет множество возможностей по доступу к объектам по приглашению властей страны.
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
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11.09.2017
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