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Как выявлять вызовы холодной кибервойны (Slate.fr)

12.09.2017 InoPressa.ru 175 0
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Интернет
Интернет.
Источник: toprekord.ru

Кибератаки между государствами на данный момент являются скрытыми и непрямыми. Тем не менее, их потенциальный вред столь значителен, что они поднимают серьезные вопросы, требующие решения, пишет эксперт по безопасности Жерар Пеликс на портале Slate.fr.


Мир стремительно движется в сторону информационных технологий, что вызывает повышенную скорость в обращении к администрациям, в коммуникации между сотрудниками, партнерами, клиентами компании, облегчает доступ к культуре. Однако для того, чтобы это приносило ожидаемые преимущества, необходимо установление доверия в цифровой сфере. Должны быть обеспечены доступность, полнота, конфиденциальность и отслеживаемость используемой конфиденциальной информации, которую мы храним или передаем. Таковы цели и задачи кибербезопасности, говорится в статье.


Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции, 29 августа провел в своем министерстве мероприятие под названием "Я встречаюсь с послом". Один из круглых столов касался вопроса: "Произойдет ли кибервойна?"


Кибервойна касается граждан всех стран, не только политиков, военных и дипломатов. Изабель Дюмон, посол Франции на Украине, напоминает о том, что задолго до кибератаки, поразившей в этом году 95% украинских компаний и администраций посредством вируса NotPetya, страна уже не раз оказывалась мишенью множества кибератак, указывает эксперт.


Изабель Дюмон выделяет три цели этих кибератак: показать, что территория Украины находится в пределах досягаемости для разрушительной кибератаки; дискредитировать страну в международном плане и вызвать бегство инвесторов; использовать территорию Украины в качестве района наступления, чтобы перекинуться во внешний мир, продолжает эксперт.


Клаудия Дельмас-Шерер, посол Франции в Эстонии, описывает, как в 2007 году произошло нечто невообразимое: Эстония пережила кибератаку, при которой в ее инфраструктурах отказали все службы, связанные с информационными технологиями. Страна была парализована, говорится в статье.


По мнению Давида Мартинона, посла от МИД Франции по "кибердипломатии" и цифровой экономике, несмотря на увеличение числа кибератак, на причиненные ими губительные последствия для экономики и даже на независимость страны, мы еще не можем утверждать, что цифровая война действительно началась. Сегодня мы переживаем период холодной кибервойны, характеризующейся скрытностью атак и отсутствием прямого столкновения, передает автор.


Можно использовать такой образ: кибератаки ловко крадут содержимое вашего бумажника, но в тот самый момент вы этого не замечаете. Вы узнаете о последствиях лишь тогда, когда надо расплатиться. Цель нападавшего, возможно, состоит в том, чтобы продемонстрировать, что напал на вас именно он, дабы доказать, насколько он опасен, либо дать понять - напал на вас то ли он, то ли нет, однако вы не можете ничего доказать, поясняет Пеликс.


Определение и идентификация виновников крайне сложны, почти невозможны. Ни одна страна, ни Китай, ни Россия, которых обычно подозревают в атаках, не были пойманы на месте преступления, пишет автор. Даже если кто-то, к примеру, докажет, что IP-адрес, откуда произошла кибератака, находится на российской территории, это отнюдь не будет свидетельствовать о том, что атакующей страной была именно Россия.


В случае с кибервойнами можно ли говорить о войне? Нельзя, до тех пор, пока не появятся неоспоримые доказательства, устанавливающие, что военнослужащие или гражданские лица погибли в результате этих кибератак, отмечает эксперт. Кроме того, война, как правило, биполярна: одна страна нападает на другую. Кибервойна многополярна, все могут нападать на всех, как же тогда определить реальных нападающих в скрытном и виртуальном мире?


Другой вопрос: разрабатывают ли страны доктрину по кибербезопасности? Кто дает одобрение? Давид Мартинон утверждает, что Россия, например, имеет доктрину, которая состоит в запутывании границ между войной и миром. Однако международное право должно применяться к киберпространству и регулировать его. Даже если мы признаем, что киберпространству неведомы границы, атакуемые государства могут задействовать репрессивные контрмеры, а не только отпор в сфере информационных технологий. Оказание сопротивления - это суверенное решение, которое надлежит принять каждой стране, передает автор статьи.
08.09.2017
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принадлежат InoPressa.ru
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Китай
Россия
Украина
Франция
Эстония
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

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