Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
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Денис Мантуров.
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС
Ранее Минтранс предложил изменить требования к новым авиакомпаниям. Поправки предполагают, что для начала полетов эксплуатант должен иметь не менее трех российских воздушных судов не старше пяти лет
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Инициированное Министерством транспорта требование к молодым авиакомпаниям иметь не менее трех российских самолетов не старше пяти лет поднимет продажи новейших отечественных воздушных судов - Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и МС-21 - на 10-15%. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Российской газете".
В конце августа стало известно, что Минтранс предложил изменить требования к новым авиакомпаниям, планирующим начать регулярные перевозки. Поправки ведомства к Федеральным авиационным правилам предполагают, что для начала полетов эксплуатант должен иметь не менее трех российских воздушных судов не старше пяти лет.
"Мы всячески поддерживаем эту инициативу. И считаем, что те преференции, которые делаются для российского авиапроизводителя, способствуют развитию авиационной промышленности и, в частности, увеличению серийности современных самолетов российского производства. Для самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 инициатива даст примерно 10-15 процентов дополнительного объема наряду с международными заказчиками", - рассказал Мантуров.
Sukhoi Superjet 100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии 4,4 тысяч км, вместимость 98 пассажиров. МС-21 - проект перспективного семейства российских гражданских магистральных самолетов вместимостью до 211 кресел. Дальность полета при полной пассажирской загрузке 5-5,5 тысяч км.
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11.09.2017
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принадлежат ТАСС
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Rudde
1
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№1
12.09.2017 09:21
Как-то глупо это предложение. Только затруднит вход на рынок другим компаниям (желающих много), недобросовестная конкуренция и поддержка "своего" малоэффективного перевозчика. Нужно создавать долгосрочные условия и сервис для развития отрасли. Законодательная база устарела и требует полного пересмотра.
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VK
394
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№2
12.09.2017 10:30
Цитата, Rudde сообщ. №1
1) Обоснуйте утверждение, что конкуренция не добросовестная.
2) почему поддержку вы отнесли к перевозчику, в то время когда это, очевидно, поддержка производителя через ограничение деловой свободы перевозчика. Любой перевозчик, даже иностранный, может купить российские самолёты.
3) с чего вы решили, что наши перевозчики малоэффективные? По каким таким критериям? По прибыли или по точности выполнения расписания? Я вас уверяю, С7 и Аэрофлот многим компаниям мира дадут форы по вежливости персонала, и по качеству питания.
4) Что вы понимаете под "создавать долгосрочные условия" и для какой отрасли? Самолётостроения? Так вот она мера. Бесплатная для бюджета страны. С неё и надо начать, а потом уже помогать деньгами, если они есть в бюджете. А пока бюджет дефицитный, такие меры самые эффективные.
Если для авиаперевозок, то (может вы не в курсе) правительство реализует поставленную лет 13 назад задачу по СОКРАЩЕНИЮ количества авиаперевозчиков, т.к. малые компании не обеспечивают нужного качества услуг.
5) в каком месте законодательная база устарела? Что конкретно вы предлагаете?
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А.С.Б.
2736
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№3
12.09.2017 10:48
про Ту и Илы даже не вспоминает...а как же там Ил-114, к примеру?...чего, никак в зачёт не может пойти что ли, даже на уровне риторики?...или на верху сами не верят в перспективы Илов...просто бла-бла...и всё...
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mikhalich
4949
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№4
12.09.2017 11:28
Цитата, VK сообщ. №2
С7 и Аэрофлот многим компаниям мира дадут форы по вежливости персонала, и по качеству питания.
ага, пересадка с SAS на Аэрофлот выглядела как переход из 2007 в 2017.
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mikhalich
4949
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№5
12.09.2017 11:29
Цитата, А.С.Б. сообщ. №3
Если закон будет звучать именно так, то они в любом случае в зачет попадают. А так - не хайпово прост.
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