Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%



Денис Мантуров.

Источник: © Станислав Красильников/ТАСС Денис Мантуров.Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

Ранее Минтранс предложил изменить требования к новым авиакомпаниям. Поправки предполагают, что для начала полетов эксплуатант должен иметь не менее трех российских воздушных судов не старше пяти лет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Инициированное Министерством транспорта требование к молодым авиакомпаниям иметь не менее трех российских самолетов не старше пяти лет поднимет продажи новейших отечественных воздушных судов - Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и МС-21 - на 10-15%. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Российской газете".

В конце августа стало известно, что Минтранс предложил изменить требования к новым авиакомпаниям, планирующим начать регулярные перевозки. Поправки ведомства к Федеральным авиационным правилам предполагают, что для начала полетов эксплуатант должен иметь не менее трех российских воздушных судов не старше пяти лет.

"Мы всячески поддерживаем эту инициативу. И считаем, что те преференции, которые делаются для российского авиапроизводителя, способствуют развитию авиационной промышленности и, в частности, увеличению серийности современных самолетов российского производства. Для самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 инициатива даст примерно 10-15 процентов дополнительного объема наряду с международными заказчиками", - рассказал Мантуров.

Sukhoi Superjet 100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии 4,4 тысяч км, вместимость 98 пассажиров. МС-21 - проект перспективного семейства российских гражданских магистральных самолетов вместимостью до 211 кресел. Дальность полета при полной пассажирской загрузке 5-5,5 тысяч км.