Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

12.09.2017 ТАСС 270 0
0
Понравилась новость?
 0
Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай
Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай.
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

Запуск "Союз МС-06" к Международной космической станции запланирован на среду на 00:17 мск

БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 сентября. /ТАСС/. Государственная комиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится на орбиту на корабле "Союз МС-06" 13 сентября. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"В составе основного экипажа утверждены российский космонавт Алексей Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-06" к МКС запланирован на 00:17 мск 13 сентября. Корабль совершит полет к станции по укороченной шестичасовой схеме. Стыковка к российскому модулю МКС "Поиск" намечена на 05:58 мск того же дня.
11.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.09 21:35
  • 71
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 12.09 21:28
  • 18
Проблемы не в "оборонке": стратегия Кудрина по развитию России вызывает серьезные вопросы
  • 12.09 21:28
  • 11
Перспективная тяжелая БМП Т-15 завершила пробеговые испытания
  • 12.09 21:22
  • 7
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
  • 12.09 20:59
  • 1
Россия планирует построить гигантский авианосец водоизмещением 115 тысяч тонн? (The National Interest, США)
  • 12.09 20:49
  • 21
Перспективный российский авианосец может быть построен на Дальневосточном заводе "Звезда"
  • 12.09 20:27
  • 3
Самолет Т-50-11 прибыл в Жуковский
  • 12.09 20:17
  • 27
Хорошая мина при плохой игре
  • 12.09 19:25
  • 1
Работа по земле: зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок
  • 12.09 19:12
  • 5343
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.09 18:31
  • 1
Семь лучших танков современности
  • 12.09 18:28
  • 1
Россия в 2,5 раза сократила программу по утилизации бронетехники к 2020 году
  • 12.09 18:23
  • 1
В Вооруженных силах Российской Федерации отметили День танкиста
  • 12.09 18:22
  • 1
Российская боевая машина поддержки танков прошла испытания в Сирии
  • 12.09 18:17
  • 1
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
другие обсуждаемые темы