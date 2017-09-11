Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
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Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай.
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС
Запуск "Союз МС-06" к Международной космической станции запланирован на среду на 00:17 мск
БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 сентября. /ТАСС/. Государственная комиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится на орбиту на корабле "Союз МС-06" 13 сентября. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".
"В составе основного экипажа утверждены российский космонавт Алексей Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба", - сказал представитель госкорпорации.
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-06" к МКС запланирован на 00:17 мск 13 сентября. Корабль совершит полет к станции по укороченной шестичасовой схеме. Стыковка к российскому модулю МКС "Поиск" намечена на 05:58 мск того же дня.
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11.09.2017
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