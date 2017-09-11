Замглавы "Роскосмоса" покидает корпорацию из-за проблем со здоровьем
|
|
Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС
Подробности отставки Юрия Власова не уточняются
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Власов покидает госкорпорацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Юрий Власов, заместитель генерального директора "Роскосмоса" по ракетно-космической промышленности, покидает госкорпорацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временно исполняющим обязанности заместителя генерального директора "Роскосмоса" по ракетно-космической промышленности назначен директор департамента ракетно-космической промышленности Николай Ваганов.
Власов родился 9 декабря 1959 года. В 1983-2012 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ. В 2012-2013 годы был первым заместителем генерального директора НПО имени Лавочкина. С апреля 2014 года занимал должность замгендиректора ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК), а в августе 2015 года был назначен гендиректором ОРКК.
Ранее источник ТАСС сообщал, что в конце декабря 2016 года Власов был назначен первым заместителем гендиректора госкорпорации "Роскосмос".
|
11.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
21.07.2017 Главные премьеры авиасалона МАКС-2017 в небе и на земле
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
18.07.2017 Работу космического телескопа "Спектр-Р" продлили до 2019 года
04.04.2017 Совет главных конструкторов подтвердил готовность Восточного к двум пускам в 2017 году
07.09.2016 Более 11 тысяч экспонатов покажут оборонные компании разных стран на форуме "Армия-2016"
04.04.2016 Спецстрой России отметил 65-ю годовщину со дня образования
05.06.2015 "Нет такой программы, которую можно написать и она будет работать без поправок"